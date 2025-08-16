"Всі дійшли згоди": Трамп підтвердив, що хоче мирної угоди без припинення вогню
Президент США Дональд Трамп після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС заявив про прагнення до прямої мирної угоди.
Про це заявив Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу Truth Social.
Президент США Дональд Трамп повідомив про успішну зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці та нічну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами, включно з Генеральним секретарем НАТО.
"Всі дійшли згоди, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується", - заявив він.
Президент України Володимир Зеленський прибуде до Овального кабінету у Вашингтоні у понеділок для подальших переговорів із Трампом.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Увечері 15 серпня в Анкориджі на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним, основною темою якої стали бойові дії Росії в Україні. Досягти домовленості про перемир’я під час переговорів не вдалося - подальший розвиток подій, за словами Трампа, залежить від українського президента Володимира Зеленського.
Американський лідер порадив Зеленському "укласти угоду" з Росією та допустив, що результатом може стати швидка тристороння зустріч лідерів України, США та РФ.
Сенатор США Линдси Грэм висловив переконання, що така зустріч здатна завершити війну до Різдва. У разі її відсутності Вашингтон може посилити тиск на РФ та країни, які продовжують купувати російську нафту та газ.
За підсумком Аляскінських переговорів Трамп і Путін попередньо домовилися про припинення вогню у повітряному просторі.
Однак, як розповіло джерело РБК-Україна, очікування на швидке припинення бойових дій не справдилися – Путін виступив проти негайного перемир’я та віддає перевагу реалізації власних політичних амбіцій щодо України.
Співрозмовник також підтвердив, що Трамп продовжує шукати шляхи досягнення конкретних результатів якнайшвидше, аби просунути процес мирного врегулювання.