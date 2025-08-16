Війна може закінчитися до Різдва, якщо відбудеться тристороння зустріч, - Грем
Сенатор США Линдси Грем вважає, що тристороння зустріч може завершити війну до Різдва. Без переговорів США можуть посилити тиск на РФ та країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Грема у ефірі Fox News.
Грем висловив обережний оптимізм щодо можливого завершення війни в Україні, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Росії Володимиром Путіним.
За словами Грема, у разі такої зустрічі конфлікт може закінчитися задовго до Різдва.
Водночас сенатор наголосив, що якщо переговорів не буде, Трамп може застосувати серйозні наслідки проти Путіна та країн, які продовжують купувати російську нафту та газ.
Саміт Трампа і Путіна на Алясці
Увечері 15 серпня в Анкориджі (Аляска) відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Основною темою переговорів стали бойові дії Росії в Україні.
Переговори тривали близько трьох годин, хоча спочатку планували щонайменше шість.
За підсумком Трамп охарактеризував розмову як "надзвичайно продуктивну", проте домовленостей щодо припинення вогню досягнуто не було.
Більше деталей про саміт на Алясці - у матеріалі РБК-Україна.