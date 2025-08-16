Війна може закінчитися до Різдва, якщо відбудеться тристороння зустріч, - Грем

Сенатор США Линдси Грем вважає, що тристороння зустріч може завершити війну до Різдва. Без переговорів США можуть посилити тиск на РФ та країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Грема у ефірі Fox News.

Грем висловив обережний оптимізм щодо можливого завершення війни в Україні, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Росії Володимиром Путіним. За словами Грема, у разі такої зустрічі конфлікт може закінчитися задовго до Різдва. Водночас сенатор наголосив, що якщо переговорів не буде, Трамп може застосувати серйозні наслідки проти Путіна та країн, які продовжують купувати російську нафту та газ.