"Все пришли к согласию": Трамп подтвердил, что хочет мирного соглашения без прекращения огня
Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС заявил о стремлении к прямому мирному соглашению.
Об этом заявил Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть Truth Social.
Президент США Дональд Трамп сообщил об успешной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске и ночной телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая Генерального секретаря НАТО.
"Все вместе решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется", - заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Овальный кабинет в Вашингтоне в понедельник для дальнейших переговоров с Трампом.
Встреча Трампа и Путина на Аляске
Вечером 15 августа в Анкоридже на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным, основной темой которой стали боевые действия России в Украине. Достичь договоренности о перемирии во время переговоров не удалось - дальнейшее развитие событий, по словам Трампа, зависит от украинского президента Владимира Зеленского.
Американский лидер посоветовал Зеленскому "заключить сделку" с Россией и допустил, что результатом может стать скорая трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и РФ.
Сенатор США Линдси Грэм выразил убеждение, что такая встреча способна завершить войну до Рождества. В случае ее отсутствия Вашингтон может усилить давление на РФ и страны, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.
По итогам Аляскинских переговоров Трамп и Путин предварительно договорились о прекращении огня в воздушном пространстве.
Однако, как рассказал источник РБК-Украина, ожидания на быстрое прекращение боевых действий не оправдались - Путин выступил против немедленного перемирия и отдает предпочтение реализации собственных политических амбиций в отношении Украины.
Собеседник также подтвердил, что Трамп продолжает искать пути достижения конкретных результатов как можно быстрее, чтобы продвинуть процесс мирного урегулирования.