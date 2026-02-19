Всі там будуть: Трамп порадив країнам "не хитрити" з приводу Ради миру

Усі країни світу з часом приєднаються до Ради миру, оскільки це найпрестижніша організація у світі. Ті держави, що зараз зволікають, згодом також стануть її частиною.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

За словами американського президента, Рада миру є унікальною структурою з точки зору влади та престижу, адже до її складу входять "найвеличніші світові лідери".

Трамп підкреслив, що раніше нічого подібного в історії не існувало.

Він також зазначив, що більшість країн приєдналися до Ради дуже швидко. Щодо тих, хто ще не зробив цього, президент США висловився досить категорично.

"Дехто трохи хитрує. Це не працює. Зі мною не можна хитрувати. Але вони всі приєднуються, всі. З кількома країнами, яких ми насправді не хочемо бачити через створювані ними проблеми, ми розберемося окремо", - наголосив Трамп.