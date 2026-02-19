Всі там будуть: Трамп порадив країнам "не хитрити" з приводу Ради миру
Усі країни світу з часом приєднаються до Ради миру, оскільки це найпрестижніша організація у світі. Ті держави, що зараз зволікають, згодом також стануть її частиною.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
За словами американського президента, Рада миру є унікальною структурою з точки зору влади та престижу, адже до її складу входять "найвеличніші світові лідери".
Трамп підкреслив, що раніше нічого подібного в історії не існувало.
Він також зазначив, що більшість країн приєдналися до Ради дуже швидко. Щодо тих, хто ще не зробив цього, президент США висловився досить категорично.
"Дехто трохи хитрує. Це не працює. Зі мною не можна хитрувати. Але вони всі приєднуються, всі. З кількома країнами, яких ми насправді не хочемо бачити через створювані ними проблеми, ми розберемося окремо", - наголосив Трамп.
Що відомо про Раду миру
Нагадаємо, ініціатива Рада миру була офіційно представлена Дональдом Трампом під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі 22 січня. Президент США закликав світових лідерів долучитися до нового формату врегулювання конфліктів.
Зокрема, Трамп підтвердив, що запросив приєднатися до Ради голову Кремля Володимира Путіна. Також повідомлялося, що США ведуть закриті переговори щодо реалізації плану Трампа стосовно Сектору Газа в межах цієї ініціативи.
Водночас у Європейському Союзі ідея зустріла стриману реакцію. В ЄС висловили стурбованість через створення цієї структури, вказуючи на можливі ризики для існуючих міжнародних інституцій.
Також ми писали, що Ватикан не долучатиметься до Ради миру, ініційованої президентом США Дональд Трамп. Натомість Святий престол висловив підтримку позиції ООН.