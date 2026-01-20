Трамп підтвердив, що запросив Путіна приєднатися до "Ради миру"

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну стати членом "Ради миру" для відновлення Сектору Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу у Флориді та Reuters .

Як пише видання, президент Сполучених Штатів відповів "так", коли його запитали, чи направив він це запрошення Путіну.

Також раніше речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що пропозиція надійшла дипломатичними каналами, і Росія планує уточнити деталі ініціативи.

Повний список запрошених та умови членства

15 січня Дональд Трамп офіційно представив структуру "Ради миру", яка відповідатиме за післявоєнне управління Сектором Гази. Орган передбачає як тимчасову участь, так і можливість отримати постійне місце за фінансовий внесок в 1 млрд доларів.

Згідно зі статутом ініціативи, стандартний термін членства у Раді становить три роки. Проте для країн-учасниць передбачена опція безстрокового перебування в органі.

За даними Bloomberg, Дональд Трамп надіслав офіційні запрошення лідерам 49 країн та Європейській комісії.

До переліку, крім західних союзників, увійшли Україна та Росія. Хоча Китай не був вказаний у початкових реєстрах, Пекін офіційно підтвердив отримання запрошення.

Президент США планує провести церемонію підписання статуту Ради в Давосі вже у четвер, 22 січня.

Документ передбачає, що стандартний термін членства становить три роки. Проте країни, що протягом першого року внесуть понад 1 млрд доларів готівкою на потреби відбудови Гази, отримають право на безстрокове місце у складі органу.