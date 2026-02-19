ua en ru
Все там будут: Трамп посоветовал странам "не хитрить" по поводу Совета мира

США, Четверг 19 февраля 2026 18:12
UA EN RU
Все там будут: Трамп посоветовал странам "не хитрить" по поводу Совета мира Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Все страны мира со временем присоединятся к Совету мира, поскольку это самая престижная организация в мире. Те государства, которые сейчас медлят, впоследствии также станут ее частью.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

Читайте также: США могут ударить по Ирану уже в эти выходные: Трамп в процессе решения, - CBS News

По словам американского президента, Совет мира является уникальной структурой с точки зрения власти и престижа, ведь в его состав входят "величайшие мировые лидеры".

Трамп подчеркнул, что ранее ничего подобного в истории не существовало.

Он также отметил, что большинство стран присоединились к Совету очень быстро. Относительно тех, кто еще не сделал этого, президент США высказался достаточно категорично.

"Некоторые немного хитрят. Это не работает. Со мной нельзя хитрить. Но они все присоединяются, все. С несколькими странами, которых мы на самом деле не хотим видеть из-за создаваемых ими проблем, мы разберемся отдельно", - подчеркнул Трамп.

Что известно о Совете мира

Напомним, инициатива Совет мира была официально представлена Дональдом Трампом во время Всемирного экономического форума в Давосе 22 января. Президент США призвал мировых лидеров присоединиться к новому формату урегулирования конфликтов.

В частности, Трамп подтвердил, что пригласил присоединиться к Совету главу Кремля Владимира Путина. Также сообщалось, что США ведут закрытые переговоры по реализации плана Трампа по Сектору Газа в рамках этой инициативы.

В то же время в Европейском Союзе идея встретила сдержанную реакцию. В ЕС выразили обеспокоенность из-за создания этой структуры, указывая на возможные риски для существующих международных институтов.

Также мы писали, что Ватикан не будет присоединяться к Совету мира, инициированного президентом США Дональдом Трампом. Зато Святой престол выразил поддержку позиции ООН.

