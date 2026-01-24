ua en ru
Головна » Новини » Політика

ЄС висловив стурбованість через "Раду миру" Трампа та її повноваження, - Reuters

Брюссель, Субота 24 січня 2026 21:00
UA EN RU
ЄС висловив стурбованість через "Раду миру" Трампа та її повноваження, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

В ЄС поставили під сумнів нову мирну ініціативу президента США Дональда Трампа. Дипломати вказують на небезпечну концентрацію повноважень і невідповідність статуту "Ради миру" міжнародним нормам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Ризик надмірної концентрації влади

Зовнішньополітична служба ЄС у конфіденційному внутрішньому документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, звернула увагу на широкі й фактично необмежені повноваження Дональда Трампа в межах новоствореної "Ради миру".

У документі наголошується, що статут ради викликає занепокоєння з точки зору конституційних принципів ЄС, а також суперечить автономії правового порядку Союзу.

Дипломати підкреслюють, що концентрація ключових повноважень у руках однієї особи є неприйнятною для потенційних учасників з боку ЄС.

Мандат Ради миру виходить за межі рішень ООН

Окремо зазначається, що мандат нової ради суттєво виходить за межі повноважень, схвалених Радою Безпеки ООН у листопаді, які були зосереджені виключно на конфлікті в Газі.

Згідно зі статутом, "Раду миру" очолюватиме Дональд Трамп довічно. Спочатку орган займатиметься ситуацією в Газі, однак у подальшому його повноваження планують розширити на інші конфлікти.

Держави-учасниці отримують трирічний мандат, якщо ж вони не внесуть 1 млрд доларів для фінансування діяльності ради - статус постійного члена можливий лише за згоди голови.

Сам Трамп, презентуючи ініціативу, заявив, що після повного формування ради вона зможе "робити практично все", співпрацюючи з ООН.

В ЄС не поспішають приєднуватися до ініціативи США

Президент Європейської ради Антоніо Коста підтвердив, що в ЄС існують "серйозні сумніви" щодо сфери діяльності, управління та відповідності Ради миру статуту ООН.

Водночас він зазначив, що Євросоюз готовий співпрацювати зі США над комплексним мирним планом для Гази - за умови чіткого дотримання резолюцій Радбезу ООН.

Низка країн ЄС, зокрема Франція та Іспанія, вже заявили, що не планують приєднуватися до ради.

В Брюсселі вважають, що положення статуту, за яким рівень участі держави має затверджуватися головою ради, є втручанням в організаційну автономію учасників.

"Рада миру" Трампа

Нагадаємо, що ініціатива "Рада миру" була офіційно оголошена Дональдом Трампом під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі 22 січня. Президент США закликав світових лідерів долучитися до нового формату врегулювання конфліктів, однак у Європі ідея зустріла стриману реакцію.

Згодом стало відомо, які держави увійшли до складу цієї ініціативи.

Передбачається, що "Рада миру" розпочне роботу з врегулювання ситуації в Секторі Газа, а згодом зосередиться на повномасштабній війні в Україні та інших міжнародних кризах.

Окремий резонанс викликала участь Росії - серед запрошених опинився й російський диктатор Володимир Путін. У Кремлі підтвердили, що запрошення було отримане дипломатичними каналами, та повідомили, що Москва аналізує запропонований формат.

