Ватикан під керівництвом американця відмовився від участі в Раді миру Трампа

Ватикан відмовився від участі в Раді миру президента США Дональда Трампа. Святий престол підтримує ООН.

Про це заявив державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

Позиція Ватикану була озвучена в Римі під час двосторонньої зустрічі з урядом Італії в Палаццо Борромео, приуроченої до річниці підписання Латеранських угод. На заході також був присутній президент Італії Серджо Маттарелла.

Чому виникли сумніви

"Є моменти, які викликають у нас певне здивування. Є деякі критичні пункти, які потребують роз'яснень. Важливо, що робиться спроба відповісти. Однак для нас існують певні критичні питання, які слід вирішити", - наголосив Паролін.

Діяльність ООН

Він додав, що одна з проблем полягає в тому, що "на міжнародному рівні саме Організація Об'єднаних Націй, перш за все, повинна керувати такими кризовими ситуаціями".

За його словами, саме на цьому пункті наполягав Ватикан.

Рада миру Трампа

Нагадаємо, Рада миру Трампа - це нова міжнародна платформа, створена для пошуку дипломатичних шляхів урегулювання глобальних конфліктів.

Ініціатива позиціонується як спроба сформувати оперативну групу держав, здатних швидко реагувати на кризи і пропонувати конкретні рішення щодо досягнення стабільності у світі.

Проєкт передбачає залучення різних країн у статус учасників або спостерігачів для колективного обговорення проблем міжнародної безпеки.