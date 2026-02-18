ua en ru
Ср, 18 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ватикан під керівництвом американця відмовився від участі в Раді миру Трампа

Ватикан, Середа 18 лютого 2026 19:54
UA EN RU
Ватикан під керівництвом американця відмовився від участі в Раді миру Трампа Фото: Папа Римський Лев (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ватикан відмовився від участі в Раді миру президента США Дональда Трампа. Святий престол підтримує ООН.

Про це заявив державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Читайте також: Рада миру Трампа: для чого її створили і що це означає для України

Позиція Ватикану була озвучена в Римі під час двосторонньої зустрічі з урядом Італії в Палаццо Борромео, приуроченої до річниці підписання Латеранських угод. На заході також був присутній президент Італії Серджо Маттарелла.

Чому виникли сумніви

"Є моменти, які викликають у нас певне здивування. Є деякі критичні пункти, які потребують роз'яснень. Важливо, що робиться спроба відповісти. Однак для нас існують певні критичні питання, які слід вирішити", - наголосив Паролін.

Діяльність ООН

Він додав, що одна з проблем полягає в тому, що "на міжнародному рівні саме Організація Об'єднаних Націй, перш за все, повинна керувати такими кризовими ситуаціями".

За його словами, саме на цьому пункті наполягав Ватикан.

Рада миру Трампа

Нагадаємо, Рада миру Трампа - це нова міжнародна платформа, створена для пошуку дипломатичних шляхів урегулювання глобальних конфліктів.

Ініціатива позиціонується як спроба сформувати оперативну групу держав, здатних швидко реагувати на кризи і пропонувати конкретні рішення щодо досягнення стабільності у світі.

Проєкт передбачає залучення різних країн у статус учасників або спостерігачів для колективного обговорення проблем міжнародної безпеки.

До слова, нещодавно Трамп анонсував засідання Ради миру, на якому обговорять можливість відправки військ до Сектора Газа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ватикан Дональд Трамп Рада миру
Новини
Чи дійшли згоди Україна та РФ у Женеві: ексклюзивні деталі зустрічі та роль Мединського
Чи дійшли згоди Україна та РФ у Женеві: ексклюзивні деталі зустрічі та роль Мединського
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"