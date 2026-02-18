Ватикан під керівництвом американця відмовився від участі в Раді миру Трампа
Ватикан відмовився від участі в Раді миру президента США Дональда Трампа. Святий престол підтримує ООН.
Про це заявив державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
Позиція Ватикану була озвучена в Римі під час двосторонньої зустрічі з урядом Італії в Палаццо Борромео, приуроченої до річниці підписання Латеранських угод. На заході також був присутній президент Італії Серджо Маттарелла.
Чому виникли сумніви
"Є моменти, які викликають у нас певне здивування. Є деякі критичні пункти, які потребують роз'яснень. Важливо, що робиться спроба відповісти. Однак для нас існують певні критичні питання, які слід вирішити", - наголосив Паролін.
Діяльність ООН
Він додав, що одна з проблем полягає в тому, що "на міжнародному рівні саме Організація Об'єднаних Націй, перш за все, повинна керувати такими кризовими ситуаціями".
За його словами, саме на цьому пункті наполягав Ватикан.
Рада миру Трампа
Нагадаємо, Рада миру Трампа - це нова міжнародна платформа, створена для пошуку дипломатичних шляхів урегулювання глобальних конфліктів.
Ініціатива позиціонується як спроба сформувати оперативну групу держав, здатних швидко реагувати на кризи і пропонувати конкретні рішення щодо досягнення стабільності у світі.
Проєкт передбачає залучення різних країн у статус учасників або спостерігачів для колективного обговорення проблем міжнародної безпеки.
До слова, нещодавно Трамп анонсував засідання Ради миру, на якому обговорять можливість відправки військ до Сектора Газа.