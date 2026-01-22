Трамп представив Раду миру: список перших країн-учасниць

Сьогодні, 22 січня, президент США Дональд Трамп в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив свою ініціативу - Раду миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.

"Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього. Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН", - зазначив він.

Лідер США у своєму виступі наголосив, що "сьогодні світ багатший, безпечніший і набагато мирніший, ніж це було лише рік тому".

"Ви є лідерами націй - у більшості випадків дуже популярні лідери, в деяких випадках менш популярні - але так і буває в житті", - сказав Трамп про членів Ради миру.

Американський президент похвалився досягненням миру на Близькому Сході і додав, що "владнав вісім війн, і ще одна незабаром скінчиться", маючи на увазі війну в Україні. Він наголосив, що "кожна країна хоче стати частиною Ради миру".

"Якщо ми зможемо досягти успіху в Газі (з Радою миру, - ред.), ми можемо розповсюдити цей досвід. Ми можемо зробити все, що завгодно", - сказав Трамп.

Список країн-учасниць Ради миру президента США наступний:

Бахрейн

Марокко

Аргентина

Вірменія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Єгипет

Угорщина

Індонезія

Йорданія

Казахстан

Косово

Монголія

Пакистан

Парагвай

Катар

Саудівська Аравія

Туреччина

ОАЕ

Узбекистан

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що тепер Рада миру офіційно є міжнародною організацією.