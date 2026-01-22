Трамп представив Раду миру: список перших країн-учасниць
Сьогодні, 22 січня, президент США Дональд Трамп в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив свою ініціативу - Раду миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.
"Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього. Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН", - зазначив він.
Лідер США у своєму виступі наголосив, що "сьогодні світ багатший, безпечніший і набагато мирніший, ніж це було лише рік тому".
"Ви є лідерами націй - у більшості випадків дуже популярні лідери, в деяких випадках менш популярні - але так і буває в житті", - сказав Трамп про членів Ради миру.
Американський президент похвалився досягненням миру на Близькому Сході і додав, що "владнав вісім війн, і ще одна незабаром скінчиться", маючи на увазі війну в Україні. Він наголосив, що "кожна країна хоче стати частиною Ради миру".
"Якщо ми зможемо досягти успіху в Газі (з Радою миру, - ред.), ми можемо розповсюдити цей досвід. Ми можемо зробити все, що завгодно", - сказав Трамп.
Список країн-учасниць Ради миру президента США наступний:
- Бахрейн
- Марокко
- Аргентина
- Вірменія
- Азербайджан
- Бельгія
- Болгарія
- Єгипет
- Угорщина
- Індонезія
- Йорданія
- Казахстан
- Косово
- Монголія
- Пакистан
- Парагвай
- Катар
- Саудівська Аравія
- Туреччина
- ОАЕ
- Узбекистан
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що тепер Рада миру офіційно є міжнародною організацією.
Рада миру Трампа
Нагадаємо, 15 січня Трамп оголосив про плани створити Раду миру, яка опікувалася б наглядом за післявоєнним управлінням Сектором Гази.
Згодом президент США надіслав офіційні запрошення лідерам держав з пропозицією взяти участь у роботі Ради миру. Загалом такі запрошення отримали представники 49 країн, а також Європейська комісія.
Країнам, які претендують на постійне місце, пропонують внести щонайменше 1 млрд доларів.