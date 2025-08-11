Врятувало диво? У Харкові 3-річна дитина випала з вікна п'ятого поверху та вижила

У Харкові вчора ввечері сталася надзвичайна подія - з вікна п'ятого поверху будинку випала 3-річна дівчинка.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Харківської обласної (військової) державної адміністрації Олега Синєгубова у Facebook.
За словами посадовця, надзвичайна подія, яка могла закінчитися трагедією, сталася вчора - в неділю, 10 серпня - ввечері у Харкові.
Він уточнив, що трирічна дівчинка випала з вікна п'ятого поверху багатоповерхівки близько 20:40.
При цьому "дитина залишилася на кондиціонері четвертого поверху".
Синєгубов наголосив, що на місце події миттєво прибули рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які завдяки професійним і злагодженим діям:
Згідно з інформацією очільника ОВА, дитина отримала гостру реакцію на стрес.
При цьому батьки від госпіталізації відмовилися.
"Щира вдячність нашим рятувальникам за чітку роботу в екстремальних умовах. Саме завдяки вам у цій історії - щасливий фінал", - підсумував Синєгубов.
