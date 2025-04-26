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Неочевидна загроза вдома? Батькам пояснили, як уберегти дітей у спеку

Субота 26 квітня 2025 07:30
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Неочевидна загроза вдома? Батькам пояснили, як уберегти дітей у спеку Відчинені вікна в оселі - прихована небезпека для дітей (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українцям нагадали, що відчинені вікна у теплу пору року - прихована небезпека. Для того, щоб уберегти здоров'я та навіть життя малюків, батькам необхідно дотримуватись важливих правил.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.

Чим небезпечні для дітей відчинені вікна

Правоохоронці розповіли, що десятки дітей щороку "платять життям" через:

  • відчинені вікна;
  • необачність дорослих.

"Відчинені вікна - звична картина для теплого сезону з весни до осені, проте вони несуть небезпеку, якщо у сім'ї є маленькі діти", - наголосили у поліції.

Зазначається, що трагедії трапляються тоді, коли діти, сприймаючи москітні сітки за перешкоду, спираються на них і разом із ними випадають.

"А така сітка не витримує навіть ваги однорічного малюка", - нагадали дорослим.

Повідомляється, що у більшості випадків маленькі діти отримують важкі травми, що потребують тривалого лікування та реабілітації.

"На жаль, трапляються й трагедії, коли дитина гине на місці або дорогою до лікарні", - додали правоохоронці.

Правила безпеки, що вбережуть дітей від випадання з вікна

Для того, щоб вберегти дітей від випадання з вікна, у поліції радять громадянам дотримуватись простих, але життєво важливих правил безпеки:

  • не гратися з дитиною на підвіконні;
  • не дозволяти дитині самій сидіти на підвіконні;
  • встановити засоби дитячого захисту на вікна й решітки або зняти з них ручки;
  • не розміщувати меблі біля вікон (щоб дитина не могла вилізти на підвіконня);
  • провітрювати кімнати кватирками або відкривати вікна у вертикальній площині;
  • пояснювати дітям небезпеку відкритих вікон;
  • навіть виходячи з кімнати на кілька хвилин - зачиняти вікна.

"Пам'ятайте, що москітні сітки - це захист від комах та вони не витримують ваги дитини", - наголосили у поліції та закликали батьків берегти своїх дітей.

Насамкінець українцям ще раз нагадали: відчинене вікно - це завжди ризик для малечі.

"Турбота - це не обмеження, а прояв любові, що передбачає передусім увагу до безпеки. Будьмо обережні вдома, так само як і на вулиці", - підсумували правоохоронці.

Неочевидна загроза вдома? Батькам пояснили, як уберегти дітей у спекуНеочевидна загроза вдома? Батькам пояснили, як уберегти дітей у спекуПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпечний тренд, через який підлітки в Києві все частіше "грають зі смертю".

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