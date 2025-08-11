RU

Спасло чудо? В Харькове 3-летний ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

В Харькове из окна 5 этажа выпала 3-летняя девочка (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Харькове вчера вечером произошло чрезвычайное происшествие - из окна пятого этажа дома выпала 3-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Харьковской областной (военной) государственной администрации Олега Синегубова в Facebook.

Что известно о чрезвычайном происшествии и спасении девочки

По словам чиновника, чрезвычайное происшествие, которое могло закончиться трагедией, произошло вчера - в воскресенье, 10 августа - вечером в Харькове.

Он уточнил, что трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа многоэтажки около 20:40.

При этом "ребенок остался на кондиционере четвертого этажа".

Синегубов подчеркнул, что на место происшествия мгновенно прибыли спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые благодаря профессиональным и слаженным действиям:

  • с помощью пожарной лестницы быстро сняли девочку;
  • передали ребенка медикам.

Согласно информации главы ОВА, ребенок получил острую реакцию на стресс.

При этом родители от госпитализации отказались.

"Искренняя благодарность нашим спасателям за четкую работу в экстремальных условиях. Именно благодаря вам у этой истории - счастливый финал", - подытожил Синегубов.

Публикация Синегубова (скриншот: facebook.com/synegubov.oleg)

Напомним, открытые окна в теплое время года - скрытая опасность, поэтому в полиции ранее уже объясняли, каких важных правил нужно придерживаться, чтобы уберечь здоровье и жизнь детей.

Кроме того, мы рассказывали, чего категорически нельзя делать у воды и как уберечь детей.

Читайте также, как могут оштрафовать родителей за ненадлежащие условия для детей в Украине и в каких случаях ребенка у родителей могут забрать за границей.

