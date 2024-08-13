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Як оштрафують батьків за неналежні умови для дітей: пояснення юриста

Київ, Україна, Вівторок 13 серпня 2024 19:15
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Як оштрафують батьків за неналежні умови для дітей: пояснення юриста Фото: Дитина без нагляду (ілюстративне gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Експерт: Євген Буліменко

Батьки малолітніх дітей повинні забезпечувати їм необхідні умови життя. За нехтування цими обов'язками передбачена адміністративна відповідальність.

Які штрафи загрожують несумлінним батькам та за які порушення суди найчастіше призначають стягнення, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Якщо батьки (опікуни, піклувальники) не забезпечують необхідні умови життя малолітніх дітей, їх можуть притягнути до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей, каже Євген Буліменко.

За це передбачена відповідальність у вигляді:

  • попередження;
  • або накладення штрафу від 850 до 1 700 грн;
  • за ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення – штраф від 1 700 до 5 100 грн.

"Протоколи про адміністративне правопорушення у таких справах складаються уповноваженими посадовими особами органів Національної поліції, а справи розглядаються районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами", - пояснює адвокат.

Він додає, що найчастіше за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення суди призначають адміністративні стягнення батькам або особам, що їх замінюють, за:

• незабезпечення життєво важливих потреб дитини (продукти харчування, одяг, шкільне приладдя, лікарські засоби);

• незабезпечення належних санітарних умов за місцем проживання дитини (невідповідність площі житлового приміщення встановленим санітарним нормам, наявність у ньому безладу та бруду, відсутність електроенергії та водопостачання);

• нехтування дитиною, залишення її без нагляду або батьківського піклування протягом певного періоду часу;

• невиконання обов’язків щодо виховання дітей (систематичний пропуск дитиною занять у школі, невідвідування школи, асоціальна поведінка дитини за місцем проживання, навчання або в громадських місцях, вчинення дитиною адміністративних проступків.

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