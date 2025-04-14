Дитину за кордоном можуть забрати? Як українцям уникнути проблем і чи допоможе консул

У деяких країнах світу передбачена можливість тимчасового вилучення компетентними органами дітей у їхніх батьків або інших законних представників. Такі рішення ухвалюються соціальними службами чи судами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

Коли за кордоном можуть тимчасово вилучити дитину

Українцям розповіли, що у низці країн світу передбачено можливість тимчасового вилучення компетентними органами іноземних держав дітей у їхніх батьків (або інших законних представників) - у разі підозри:

що дитина перебуває у небезпеці;

що права дитини порушуються.

Крім того, у переважній більшості іноземних держав заборонено залишати дитину віком до 12 років без нагляду дорослих.

Причини, через які у батьків можуть забрати дитину

Рішення щодо тимчасового вилучення дітей у батьків або опікунів можуть ухвалюватись соціальними службами чи судами у випадках:

жорстокого поводження або насильства над дитиною;

загрози її благополуччю;

відмови від необхідного лікування;

неналежного догляду;

порушення батьківських обов'язків;

зловживання батьками/законними представниками алкогольними напоями;

зловживання батьками/законними представниками наркотичними речовинами;

погіршення умов життя дитини.

Уточнюється, що причиною порушення справи може стати звернення третіх осіб - сусідів, знайомих, соціальних працівників.

Що робити у разі тимчасового вилучення дитини

У випадку тимчасового вилучення дитини за кордоном українцям радять негайно звернутися:

або до посольства України (у країні перебування);

або до консульства України (у країні перебування).

При цьому з переліком всіх посольств та консульств можна ознайомитись на офіційному порталі Міністерства закордонних справ України.

Як у такій ситуації може допомогти консул

Громадянам пояснили, що у випадку тимчасового вилучення дитини за кордоном консул може:

з'ясувати обставини вилучення дітей;

з'ясувати підстави для обмеження батьківських прав;

надати роз'яснення щодо отримання безкоштовної правової допомоги в країні перебування;

проконсультувати з питань місцевого законодавства (зокрема у сфері сімейного права);

проінформувати про правозахисні організації, які супроводжують подібні справи.

Де знайти пам'ятки для українців за кордоном

Повідомляється, що в лютому 2024 року посольства та консульства України за кордоном розмістили на своїх веб-сторінках спеціальні пам'ятки для громадян України.

У них міститься детальна інформація про порядок отримання правничої допомоги у разі тимчасового вилучення дитини.

Чого не можуть зробити українські консули

Насамкінець увагу українців за кордоном звернули на те, що консули:

не є сторонами у судових процесах;

не можуть представляти інтереси громадян у кримінальних справах;

не можуть представляти інтереси громадян у цивільних справах;

не можуть бути адвокатами;

не можуть ініціювати судові процеси.

Публікація Департаменту консульської служби МЗС України (скриншот: facebook.com/ConsularServiceMFA)