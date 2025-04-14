Дитину за кордоном можуть забрати? Як українцям уникнути проблем і чи допоможе консул
У деяких країнах світу передбачена можливість тимчасового вилучення компетентними органами дітей у їхніх батьків або інших законних представників. Такі рішення ухвалюються соціальними службами чи судами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.
Коли за кордоном можуть тимчасово вилучити дитину
Українцям розповіли, що у низці країн світу передбачено можливість тимчасового вилучення компетентними органами іноземних держав дітей у їхніх батьків (або інших законних представників) - у разі підозри:
- що дитина перебуває у небезпеці;
- що права дитини порушуються.
Крім того, у переважній більшості іноземних держав заборонено залишати дитину віком до 12 років без нагляду дорослих.
Причини, через які у батьків можуть забрати дитину
Рішення щодо тимчасового вилучення дітей у батьків або опікунів можуть ухвалюватись соціальними службами чи судами у випадках:
- жорстокого поводження або насильства над дитиною;
- загрози її благополуччю;
- відмови від необхідного лікування;
- неналежного догляду;
- порушення батьківських обов'язків;
- зловживання батьками/законними представниками алкогольними напоями;
- зловживання батьками/законними представниками наркотичними речовинами;
- погіршення умов життя дитини.
Уточнюється, що причиною порушення справи може стати звернення третіх осіб - сусідів, знайомих, соціальних працівників.
Що робити у разі тимчасового вилучення дитини
У випадку тимчасового вилучення дитини за кордоном українцям радять негайно звернутися:
- або до посольства України (у країні перебування);
- або до консульства України (у країні перебування).
При цьому з переліком всіх посольств та консульств можна ознайомитись на офіційному порталі Міністерства закордонних справ України.
Як у такій ситуації може допомогти консул
Громадянам пояснили, що у випадку тимчасового вилучення дитини за кордоном консул може:
- з'ясувати обставини вилучення дітей;
- з'ясувати підстави для обмеження батьківських прав;
- надати роз'яснення щодо отримання безкоштовної правової допомоги в країні перебування;
- проконсультувати з питань місцевого законодавства (зокрема у сфері сімейного права);
- проінформувати про правозахисні організації, які супроводжують подібні справи.
Де знайти пам'ятки для українців за кордоном
Повідомляється, що в лютому 2024 року посольства та консульства України за кордоном розмістили на своїх веб-сторінках спеціальні пам'ятки для громадян України.
У них міститься детальна інформація про порядок отримання правничої допомоги у разі тимчасового вилучення дитини.
Чого не можуть зробити українські консули
Насамкінець увагу українців за кордоном звернули на те, що консули:
- не є сторонами у судових процесах;
- не можуть представляти інтереси громадян у кримінальних справах;
- не можуть представляти інтереси громадян у цивільних справах;
- не можуть бути адвокатами;
- не можуть ініціювати судові процеси.
Публікація Департаменту консульської служби МЗС України (скриншот: facebook.com/ConsularServiceMFA)
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