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Дитину за кордоном можуть забрати? Як українцям уникнути проблем і чи допоможе консул

Понеділок 14 квітня 2025 14:50
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Дитину за кордоном можуть забрати? Як українцям уникнути проблем і чи допоможе консул У деяких випадках дитину у батьків за кордоном можуть тимчасово забрати (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У деяких країнах світу передбачена можливість тимчасового вилучення компетентними органами дітей у їхніх батьків або інших законних представників. Такі рішення ухвалюються соціальними службами чи судами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

Коли за кордоном можуть тимчасово вилучити дитину

Українцям розповіли, що у низці країн світу передбачено можливість тимчасового вилучення компетентними органами іноземних держав дітей у їхніх батьків (або інших законних представників) - у разі підозри:

  • що дитина перебуває у небезпеці;
  • що права дитини порушуються.

Крім того, у переважній більшості іноземних держав заборонено залишати дитину віком до 12 років без нагляду дорослих.

Причини, через які у батьків можуть забрати дитину

Рішення щодо тимчасового вилучення дітей у батьків або опікунів можуть ухвалюватись соціальними службами чи судами у випадках:

  • жорстокого поводження або насильства над дитиною;
  • загрози її благополуччю;
  • відмови від необхідного лікування;
  • неналежного догляду;
  • порушення батьківських обов'язків;
  • зловживання батьками/законними представниками алкогольними напоями;
  • зловживання батьками/законними представниками наркотичними речовинами;
  • погіршення умов життя дитини.

Уточнюється, що причиною порушення справи може стати звернення третіх осіб - сусідів, знайомих, соціальних працівників.

Що робити у разі тимчасового вилучення дитини

У випадку тимчасового вилучення дитини за кордоном українцям радять негайно звернутися:

  • або до посольства України (у країні перебування);
  • або до консульства України (у країні перебування).

При цьому з переліком всіх посольств та консульств можна ознайомитись на офіційному порталі Міністерства закордонних справ України.

Як у такій ситуації може допомогти консул

Громадянам пояснили, що у випадку тимчасового вилучення дитини за кордоном консул може:

  • з'ясувати обставини вилучення дітей;
  • з'ясувати підстави для обмеження батьківських прав;
  • надати роз'яснення щодо отримання безкоштовної правової допомоги в країні перебування;
  • проконсультувати з питань місцевого законодавства (зокрема у сфері сімейного права);
  • проінформувати про правозахисні організації, які супроводжують подібні справи.

Де знайти пам'ятки для українців за кордоном

Повідомляється, що в лютому 2024 року посольства та консульства України за кордоном розмістили на своїх веб-сторінках спеціальні пам'ятки для громадян України.

У них міститься детальна інформація про порядок отримання правничої допомоги у разі тимчасового вилучення дитини.

Чого не можуть зробити українські консули

Насамкінець увагу українців за кордоном звернули на те, що консули:

  • не є сторонами у судових процесах;
  • не можуть представляти інтереси громадян у кримінальних справах;
  • не можуть представляти інтереси громадян у цивільних справах;
  • не можуть бути адвокатами;
  • не можуть ініціювати судові процеси.

Дитину за кордоном можуть забрати? Як українцям уникнути проблем і чи допоможе консулДитину за кордоном можуть забрати? Як українцям уникнути проблем і чи допоможе консулПублікація Департаменту консульської служби МЗС України (скриншот: facebook.com/ConsularServiceMFA)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про виїзд за кордон з дітьми - як підготуватись до подорожі та швидко пройти митний контроль.

Читайте також про права українців за кордоном - що потрібно знати та куди звертатися за допомогою.

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