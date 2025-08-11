ua en ru
Врятувало диво? У Харкові 3-річна дитина випала з вікна п'ятого поверху та вижила

Понеділок 11 серпня 2025 10:46
UA EN RU
Врятувало диво? У Харкові 3-річна дитина випала з вікна п'ятого поверху та вижила У Харкові з вікна 5 поверху випала 3-річна дівчинка (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Харкові вчора ввечері сталася надзвичайна подія - з вікна п'ятого поверху будинку випала 3-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Харківської обласної (військової) державної адміністрації Олега Синєгубова у Facebook.

Що відомо про надзвичайну подію та порятунок дівчинки

За словами посадовця, надзвичайна подія, яка могла закінчитися трагедією, сталася вчора - в неділю, 10 серпня - ввечері у Харкові.

Він уточнив, що трирічна дівчинка випала з вікна п'ятого поверху багатоповерхівки близько 20:40.

При цьому "дитина залишилася на кондиціонері четвертого поверху".

Синєгубов наголосив, що на місце події миттєво прибули рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які завдяки професійним і злагодженим діям:

  • за допомогою пожежної драбини швидко зняли дівчинку;
  • передали дитину медикам.

Згідно з інформацією очільника ОВА, дитина отримала гостру реакцію на стрес.

При цьому батьки від госпіталізації відмовилися.

"Щира вдячність нашим рятувальникам за чітку роботу в екстремальних умовах. Саме завдяки вам у цій історії - щасливий фінал", - підсумував Синєгубов.

Врятувало диво? У Харкові 3-річна дитина випала з вікна п'ятого поверху та вижилаПублікація Синєгубова (скриншот: facebook.com/synegubov.oleg)

Нагадаємо, відчинені вікна у теплу пору року - прихована небезпека, тож у поліції раніше вже пояснювали, яких важливих правил потрібно дотримуватись, щоб уберегти здоров'я та життя дітей.

Крім того, ми розповідали, чого категорично не можна робити біля води та як вберегти дітей.

Читайте також, як можуть оштрафувати батьків за неналежні умови для дітей в Україні та в яких випадках дитину у батьків можуть забрати за кордоном.

ДСНС Вікна Харків Правила безпеки Дитина Рятувальники
