Врятувало диво? У Харкові 3-річна дитина випала з вікна п'ятого поверху та вижила

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Харківської обласної (військової) державної адміністрації Олега Синєгубова у Facebook.

"Щира вдячність нашим рятувальникам за чітку роботу в екстремальних умовах. Саме завдяки вам у цій історії - щасливий фінал", - підсумував Синєгубов.

При цьому батьки від госпіталізації відмовилися.

Синєгубов наголосив, що на місце події миттєво прибули рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які завдяки професійним і злагодженим діям:

При цьому "дитина залишилася на кондиціонері четвертого поверху".

Він уточнив, що трирічна дівчинка випала з вікна п'ятого поверху багатоповерхівки близько 20:40.

За словами посадовця, надзвичайна подія, яка могла закінчитися трагедією, сталася вчора - в неділю, 10 серпня - ввечері у Харкові.

