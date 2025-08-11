Спасло чудо? В Харькове 3-летний ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Харьковской областной (военной) государственной администрации Олега Синегубова в Facebook.

"Искренняя благодарность нашим спасателям за четкую работу в экстремальных условиях. Именно благодаря вам у этой истории - счастливый финал", - подытожил Синегубов.

При этом родители от госпитализации отказались.

Синегубов подчеркнул, что на место происшествия мгновенно прибыли спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые благодаря профессиональным и слаженным действиям:

При этом "ребенок остался на кондиционере четвертого этажа".

Он уточнил, что трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа многоэтажки около 20:40.

По словам чиновника, чрезвычайное происшествие, которое могло закончиться трагедией, произошло вчера - в воскресенье, 10 августа - вечером в Харькове.

