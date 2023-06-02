ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ВРП тимчасово відсторонила суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 02 червня 2023 11:13
ВРП тимчасово відсторонила суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця Фото: Олексій Тандир (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Рішення ВРП було ухвалилено одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРП.

Таким чином, Вища рада правосуддя погодила клопотання заступника Генерального прокурора. Рішення сьогодні на засіданні підтримали усі присутні на засіданні ВРП - 13 членів.

Це означає, що суддю Тандира відсторонено від виконання своїх обов’язків до 25 липня, а значить до закінчення досудового слідства.

Смертельна ДТП в Києві на блокпосту

Нагадаємо, що вночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на блокпості в Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії. Від отриманих травм військовий загинув на місці події.

Після чого було затримано суддю і стало відомо, що він міг сісти за кермо у стані спяніння. Втім, Тандир відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків. В результаті правоохоронці через суд отримали дозвіл на примусову експертизу.

Однак згодом прокурори уточнили, що суддя добровільно погоджувався здати лише частину аналізів.Як заявляли в ДБР, результати експертиз мають бути протягом 5-7 днів.

Зазначимо, що судді Тандиру оголосили підозру (йому загрожує до 10 років ув'язнення). А вже 27 травня його арештували на два місяці без можливості внесення застави.

Детальніше про резонансну ДТП читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Нацгвардія Вища рада правосуддя Суд
NEWS
Київ знову в епіцентрі. У Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети та дрони під час атаки
Київ знову в епіцентрі. У Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети та дрони під час атаки
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області