ВРП тимчасово відсторонила суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця
Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Рішення ВРП було ухвалилено одноголосно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРП.
Таким чином, Вища рада правосуддя погодила клопотання заступника Генерального прокурора. Рішення сьогодні на засіданні підтримали усі присутні на засіданні ВРП - 13 членів.
Це означає, що суддю Тандира відсторонено від виконання своїх обов’язків до 25 липня, а значить до закінчення досудового слідства.
Смертельна ДТП в Києві на блокпосту
Нагадаємо, що вночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на блокпості в Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії. Від отриманих травм військовий загинув на місці події.
Після чого було затримано суддю і стало відомо, що він міг сісти за кермо у стані спяніння. Втім, Тандир відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків. В результаті правоохоронці через суд отримали дозвіл на примусову експертизу.
Однак згодом прокурори уточнили, що суддя добровільно погоджувався здати лише частину аналізів.Як заявляли в ДБР, результати експертиз мають бути протягом 5-7 днів.
Зазначимо, що судді Тандиру оголосили підозру (йому загрожує до 10 років ув'язнення). А вже 27 травня його арештували на два місяці без можливості внесення застави.
Детальніше про резонансну ДТП читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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