Суддя був п'яний? Всі подробиці смертельної ДТП з військовим у Києві

Смертельна ДТП у Києві сталася вночі 26 травня. На одному з блокпостів водій легкового авто збив військовослужбовця Нацгвардії. Винуватцем аварії виявився голова райсуду Київської області.

Що сталося

ДТП відбулася на Берестейському проспекті вночі 26 травня. Автомобіль марки Lexus на високій швидкості проїжджав мимо блокпоста і збив на смерть 23-річного військовослужбовця.

Військовий Нацгвардії побачив, що машина їде надто швидко і пішов ставити фішку, щоб зупинити авто для перевірки, проте водій не зменшив швидкість. Від одержаних травм військовослужбовець помер на місці.

На місце події одразу прибули співробітники поліції та ДБР і затримали водія.

Фото: місце аварії (facebook.com/dbr.gov.ua)

Хто був за кермом

За інформацією джерела РБК-Україна, за кермом перебував суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир.

Фото: голова Макарівського райсуду Олексій Тандир (facebook.com/makarivCourt)

Чоловік міг бути у стані алкогольного сп'яніння. Він відмовився від тесту на місці. Правоохоронці готують клопотання, щоби примусово відправити його на медичну експертизу за рішенням суду.

У Макарівському районному суді вже відреагували на інцидент. Там заявили, що суддя Олексій Тандир сьогодні відсутній на робочому місці. Подробиць поки що не знають, але готові сприяти слідству.

Скріншот facebook.com/makarivCourt

За фактом ДТП розпочато розслідування

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування ДТП за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Винному може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.

У ДБР зазначили, що на даний момент проводяться процесуальні заходи для примусового огляду судді. Призначено необхідні судові експертизи. Також стало відомо, що при огляді ДТП та автомобіля, було знайдено пляшку від алкоголю.

Київська прокуратура готує документи для повідомлення винуватцю аварії про підозру.

При цьому затримання судді буде можливим після отримання згоди від Вищої ради правосуддя (ВРП). Прокуратура вже готує звернення до ВРП.