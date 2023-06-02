ВРП временно отстранил судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца
Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия главу Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. Решение ВРП было принято единогласно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВРП.
Таким образом, Высший совет правосудия согласовал ходатайство заместителя Генерального прокурора. Решение сегодня на заседании поддержали все присутствующие на заседании ВРП - 13 членов.
Это означает, что судья Тандыр отстранен от исполнения своих обязанностей до 25 июля, а значит до окончания досудебного следствия.
Смертельное ДТП в Киеве на блокпосту
Напомним, что ночью 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр на блокпосте в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии. От полученных травм военный погиб на месте происшествия.
После чего был задержан судья и стало известно, что он мог сесть за руль в состоянии опьянения. Впрочем, Тандыр отказался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков. В результате правоохранители через суд получили разрешение на принудительную экспертизу.
Однако впоследствии прокуроры уточнили, что судья добровольно соглашался сдать лишь часть анализов. Как заявляли в ДБР, результаты экспертиз должны быть в течение 5-7 дней.
Отметим, что судье Тандыру объявили подозрение (ему грозит до 10 лет тюрьмы). А уже 27 мая он был арестован на два месяца без возможности внесения залога.
Детальнее о резонансном ДТП читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
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