ВРП временно отстранил судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВРП.

Таким образом, Высший совет правосудия согласовал ходатайство заместителя Генерального прокурора. Решение сегодня на заседании поддержали все присутствующие на заседании ВРП - 13 членов.

Это означает, что судья Тандыр отстранен от исполнения своих обязанностей до 25 июля, а значит до окончания досудебного следствия.

Смертельное ДТП в Киеве на блокпосту

Напомним, что ночью 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр на блокпосте в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии. От полученных травм военный погиб на месте происшествия.

После чего был задержан судья и стало известно, что он мог сесть за руль в состоянии опьянения. Впрочем, Тандыр отказался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков. В результате правоохранители через суд получили разрешение на принудительную экспертизу.

Однако впоследствии прокуроры уточнили, что судья добровольно соглашался сдать лишь часть анализов. Как заявляли в ДБР, результаты экспертиз должны быть в течение 5-7 дней.

Отметим, что судье Тандыру объявили подозрение (ему грозит до 10 лет тюрьмы). А уже 27 мая он был арестован на два месяца без возможности внесения залога.

Детальнее о резонансном ДТП читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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