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Смертельна ДТП з суддею в Києві: суд дозволив примусову експертизу

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П'ятниця 26 травня 2023 16:51
Смертельна ДТП з суддею в Києві: суд дозволив примусову експертизу Фото: смертельна ДТП в Києв (facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді, який збив на смерть військовослужбовця цієї ночі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

Після відмови суддею від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, прокуратура підготовила клопотання щодо примусового відібрання біологічних зразків.

"Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді, який в ніч на п’ятницю 26 травня на автомобілі збив на смерть військослужбовця Нацгвардії", - пише пресслужба.

Смертельне ДТП за участі судді

Смертельна аварія сталась близько о 23:55, 25 травня. Водій автомобіля Lexus ES350 збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Як стверджує джерело агентства, водієм автомобіля був суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир.

Чоловік відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння, однак в його транспорті було виявлено пляшку від алкоголю. Суддю було затримано.

Усі подробиці смертельної ДТП - в матеріалі агентства.

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