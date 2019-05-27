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Во время бунта в одесской колонии пострадали пять работников учреждения

Новости » Общество    27.05.2019 - 19:17
Во время бунта в одесской колонии пострадали пять работников учреждения
Фото: бунт в Одессе (facebook.com/Сергей Шайхет)

Раненых и погибших среди осужденных нет

Во время бунта в одесской колонии № 51 пострадали пять работников исправительного учреждения. Об этом написал в Facebook начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет.

По имеющейся информации установлено, что раненых и погибших среди осужденных нет. Среди работников исправительного учреждения пять человек обратились в медицинское учреждение.

"В настоящее время правоохранители пресекли преступные намерения подстрекателей бунта и начали осмотр места происшествия. По результатам установлено полное выгорание помещения дежурной части учреждения, задымление других близлежащих административных зданий и уничтожение специализированного пожарного автомобиля. Такие последствия будут дополнительно квалифицированы по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога)", - сообщил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о беспорядках в Южной исправительной колонии общего режима №51. По предварительной информации, внутри забаррикадировались около сотни заключенных. По уточненным данным, причиной бунта стало плохое питание.

В полиции сообщили, что в результате бунта в одесской колонии №51 пострадали четверо работников пенитенциарного учреждения.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что предварительно причиной бунта указываются обыски, которые проводили у осужденных. Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили.

                                  

                                                                                                                   


 

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