Під час бунту в одеській колонії постраждали п'ятеро працівників установи

Фото: бунт в Одесі (facebook.com/Сергей Шайхет)

Поранених і загиблих серед засуджених немає

Під час бунту в одеській колонії № 51 постраждали п'ятеро працівників виправної установи. Про це написав у Facebook начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет.

За наявною інформацією встановлено, що поранених і загиблих серед засуджених немає. Серед працівників виправного закладу п'ять осіб звернулися в медичну установу.

"На даний час правоохоронцями пресічено злочинні наміри підбурювачів метежу та розпочато огляд місця події. За результатами встановлено повне вигоряння приміщення чергової частини установи, задимлення інших прилеглих адміністративних будівель та знищення спеціалізованого пожежного автомобілю. Такі наслідки буде додатково кваліфіковано за ч.2 ст.194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу)", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51. За попередньою інформацією, всередині забарикадувалися близько сотні в'язнів. За уточненими даними, причиною бунту стало погане харчування.

У поліції повідомили, що в результаті бунту в одеській колонії №51 постраждали четверо працівників пенітенціарної установи.

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що попередньо причиною бунту зазначаються обшуки, які проводили у засуджених. Заручниками бунтарів стали три медпрацівника і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнили.