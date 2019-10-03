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ВР разблокировала подписание закона о "кешбэке" для потребителей

Новости » Политика    03.10.2019 - 10:55
ВР разблокировала подписание закона о "кешбэке" для потребителей
Иллюстративное фото (pixabaу.com)

Разумков может подписать документ и передать его на подпись Зеленскому

В Верховной раде разблокировали подписание законопроекта о "кешбэке" для потребителей в случае выявления нарушений при расчетах, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, парламентарии отклонили проект постановления №1073-П "Об отмене решения Верховной рады Украины от 20.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (регистрационный №1073 от 29.08.2019 года)". За него проголосовали 108 нардепов.

Таким образом, спикер ВР Дмитрий Разумков может одобрить данный проект закона и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, 20 сентября Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", за него проголосовали 237 парламентариев.

Документом предусматривается внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Напомним, 10 сентября Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Добавим также, нардепы разблокировали подписание закона об электронных чеках.

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