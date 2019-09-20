Рада ввела "кешбэк" для покупателей

Для введения механизма Рада внесла изменения в Налоговый кодекс
Верховная рада поддержала во втором чтении №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", передает корреспондент РБК-Украина.
За документ проголосовали 237 парламентариев.
Предусматривается внести ряд изменений в Налоговый кодекс Украины:
В первом чтении текст документа гласил, что на кешбек можно было претендовать в случае, если сумма покупки составляет 100 гривен. Ко второму же чтению сумму увеличили до 850 грн. Таким образом, если нарушение при расчете будет подтверждено, покупатель сможет получить часть средств, взысканных с нарушителя.
Глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявил, что данные изменения вступят в силу для второй, третьей группы плательщиков налогов через 1,5 года, а в отношении рисковых отраслей – через год.
Напомним, 10 сентября Рада одобрила за основу в первом чтении №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".
Как писало РБК-Украина ранее, ВР приняла во втором чтении законопроект №1053 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Документом предусматривается введение программных РРО, то есть внедряются электронные чеки.