ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВР может ввести компенсацию стоимости покупки за выявленные нарушения при расчетах

Новости » Экономика    10.09.2019 - 17:09
ВР может ввести компенсацию стоимости покупки за выявленные нарушения при расчетах
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Для введения механизма Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс

Верховная рада поддержала за основу в первом чтении №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 249 парламентариев.

Предлагается внести ряд изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается:

  • внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 100 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы (то есть создание мотивации для покупателей в содействии контролю за соблюдением требований законодательства об осуществлении расчетных операций);
  • внедрение информационной системы в пределах электронного кабинета, с помощью которой может быть проверена подлинность полученного покупателем в пункте продажи товаров расчетного документа, оформленная жалоба на продавца товаров за нарушение порядка проведения расчетных операций и в режиме реального времени отслеживание движения такой жалобы через контролирующий орган;
  • введение двухуровневой системы проверок поданных покупателями (потребителями) письменных обращений или жалоб средствами портала проверки расчетных операций;
  • расширение перечня видов деятельности, осуществляемых субъектами УСН, для которых применение РРО является обязательным.

Напомним, Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1053 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Документом предусматривается введение программных РРО, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне 2018 года Кабмин утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.

Отметим также, в октябре прошлого года вступил в силу приказ Министерства финансов №773, который предусматривает изменения в порядки регистрации и применения РРО (кассовых аппаратов).

Рада поддержала за основу закон о детенизации в сфере торговли Рада поддержала за основу закон об уменьшении давления на бизнес
Новости Украины Верховная РадаРРО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь