ВР может ввести компенсацию стоимости покупки за выявленные нарушения при расчетах

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Для введения механизма Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс

Верховная рада поддержала за основу в первом чтении №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 249 парламентариев.

Предлагается внести ряд изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается:

внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 100 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы (то есть создание мотивации для покупателей в содействии контролю за соблюдением требований законодательства об осуществлении расчетных операций);

внедрение информационной системы в пределах электронного кабинета, с помощью которой может быть проверена подлинность полученного покупателем в пункте продажи товаров расчетного документа, оформленная жалоба на продавца товаров за нарушение порядка проведения расчетных операций и в режиме реального времени отслеживание движения такой жалобы через контролирующий орган;

введение двухуровневой системы проверок поданных покупателями (потребителями) письменных обращений или жалоб средствами портала проверки расчетных операций;

расширение перечня видов деятельности, осуществляемых субъектами УСН, для которых применение РРО является обязательным.

Напомним, Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1053 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Документом предусматривается введение программных РРО, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне 2018 года Кабмин утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.

Отметим также, в октябре прошлого года вступил в силу приказ Министерства финансов №773, который предусматривает изменения в порядки регистрации и применения РРО (кассовых аппаратов).