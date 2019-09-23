В Раде заблокировали подписание закона о "кешбэке" для потребителей

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Разумков не может подписать документ до рассмотрения постановления в сессионном зале

В Верховной раде заблокировали подписание законопроекта о "кешбэке" для потребителей в случае выявления нарушений при расчетах. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Так, 23 сентября был зарегистрирован проект постановления №1073-П "Об отмене решения Верховной рады Украины от 20.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (регистрационный №1073 от 29.08.2019 года)".

Авторы проекта - народные депутаты от фракции "Европейская солидарность".

Таким образом, спикер ВР Дмитрий Разумков не может подписать данный проект закона и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому до рассмотрения документа в сессионном зале.

Напомним, 20 сентября Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", за него проголосовали 237 парламентариев.

Документом предусматривается внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Напомним, 10 сентября Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Как писало РБК-Украина, ВР приняла во втором чтении законопроект №1053 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Документом предусматривается введение программных РРО, то есть внедряются электронные чеки.