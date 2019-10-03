Рада разблокировала подписание закона об электронных чеках

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер ВР теперь может подписать документ и передать его на подпись президенту

В Верховной раде разблокировали подписание законопроекта о введении электронных чеков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы не поддержали проект постановления №1053-1-П "Об отмене решения Верховной рады Украины от 20.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона о внесении изменений в ЗУ "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (регистрационный №1053-1 от 06.09.2019 года). За него проголосовали лишь 102 депутата ВР.

Таким образом, глава Рады Дмитрий Разумков теперь может подписать данный проект закона и передать его на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Напомним, 23 сентября в Раде заблокировали подписание этого закона.

Так, 20 сентября ВР приняла во втором чтении законопроект №1053, которым предусматривается введение программных РРО, то есть внедряются электронные чеки. Данный закон за основу парламент одобрил 10 сентября.

Как писало РБК-Украина, 20 сентября нардепы также поддержали проект закона №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", которым предусматривается внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Этот проект закона в Раде также требуют отменить.