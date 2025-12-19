Путін "обіцяє" не бити вглиб України в день виборів, але є нюанс
Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до того, щоб призупинити удари вглиб України в день виборів. Але він висунув для цього свої вимоги.
Як передає РБК-Україна, про це глава Кремля заявив під час спілкування з журналістами.
Путін згадав, що Україна вважає за необхідне, щоб на час виборів США забезпечили безпеку для українців.
Диктатор похвалився, що він "проводив і президентські, і муніципальні, і регіональні" вибори після початку повномасштабного вторгнення в Україну, і Росії "ніхто не забезпечив безпеку".
"Проте ми готові подумати над тим, щоб забезпечити безпеку при виборах в Україні, хоча б утриматися від ударів углиб території в день голосування", - сказав він.
Але, за словами голови Кремля, є питання, "повз яке не можна пройти". На "території Росії" нібито мешкають мільйони громадян України. З них від 5 до 10 мільйонів "мають права голосу", стверджує диктатор.
"Якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто їх організуватиме, щоб були організовані вибори і надано право українцям, які зараз проживають в Росії, проголосувати на території Російської Федерації", - додав Путін.
Він нафантазував, що є ще "багато інших питань, які вимагають ретельного дослідника".
"Згодний з тим, що влада в Україні зрештою має стати легітимною. А без проведення виборів це неможливо", - заявив Путін.
Вибори в Україні
Нагадаємо, питання проведення виборів в Україні порушив президент США Дональд Трамп. Він вважає, що в країні нібито немає демократії, якщо там довго не проводили вибори.
У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий йти на вибори. Але для цього західні союзники мають забезпечити безпеку, а українські народні депутати - підготувати для цього законодавчу основу, оскільки вибори в умовах воєнного стану у країні заборонені.
Трохи згодом голова української держави під час виступу перед лідерами країн "коаліції рішучих" заявив, що для виборів необхідно встановити режим припинення вогню як мінімум на період виборчого процесу та голосування.
Детальніше про те, чи можливе проведення виборів в Україні під час війни, - у матеріалі РБК-Україна.