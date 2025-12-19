Путін "обіцяє" не бити вглиб України в день виборів, але є нюанс

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до того, щоб призупинити удари вглиб України в день виборів. Але він висунув для цього свої вимоги.

Як передає РБК-Україна , про це глава Кремля заявив під час спілкування з журналістами.

Путін згадав, що Україна вважає за необхідне, щоб на час виборів США забезпечили безпеку для українців.

Диктатор похвалився, що він "проводив і президентські, і муніципальні, і регіональні" вибори після початку повномасштабного вторгнення в Україну, і Росії "ніхто не забезпечив безпеку".

"Проте ми готові подумати над тим, щоб забезпечити безпеку при виборах в Україні, хоча б утриматися від ударів углиб території в день голосування", - сказав він.

Але, за словами голови Кремля, є питання, "повз яке не можна пройти". На "території Росії" нібито мешкають мільйони громадян України. З них від 5 до 10 мільйонів "мають права голосу", стверджує диктатор.

"Якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто їх організуватиме, щоб були організовані вибори і надано право українцям, які зараз проживають в Росії, проголосувати на території Російської Федерації", - додав Путін.

Він нафантазував, що є ще "багато інших питань, які вимагають ретельного дослідника".

"Згодний з тим, що влада в Україні зрештою має стати легітимною. А без проведення виборів це неможливо", - заявив Путін.