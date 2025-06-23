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ВПО отримали ексклюзивні пропозиції та бонуси від "Укрзалізниці": як скористатись

"Укрзалізниця" розширює програму лояльності "Залізні друзі" спецпропозиціями для ВПО (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати доступ до розширеної програми лояльності УЗ "Залізні друзі", яка стане особливо корисною тим, хто регулярно користується залізничним транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Залізні друзі" від УЗ: що змінюється для ВПО

В УЗ розповіли, що працюють над підтримкою українців, які вимушено покинули свої домівки - у партнерстві з Міністерством розвитку громад і територій, національним проектом "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади" та Міністерством цифрової трансформації України.

З огляду на це було розширено програму лояльності "Залізні друзі" - спеціальними пропозиціями для ВПО.

"Тепер вони матимуть доступ до ексклюзивних пропозицій від партнерів залізниці та подвійних бонусів за подорожі", - наголосили в акціонерному товаристві.

Зазначається, що в черговому оновленні застосунку "Укрзалізниці" реалізовано:

  • подвійні "обіймашки" за кожну подорож;
  • спеціальна категорія "Для ВПО" - з доступними тільки внутрішньо переміщеним українцям пропозиціями.

Серед перших партнерів нового розділу програми:

  • "Укрпошта";
  • "Аптека 9-1-1";
  • "Фокстрот";
  • медичний центр "Мати та дитина";
  • маркетплейс для пошуку ліків і медикаментів Liki24.com;
  • інтернет-магазин ROZETKA.

Уточнюється, що "Укрзалізниця" планує й надалі розширювати кількість спеціальних пропозицій для ВПО та додавати у програму нових партнерів.

Як ВПО підключити програму лояльності

Для того, щоб отримати доступ до ексклюзивних пропозицій, ВПО потрібно підключити розширену програму лояльності від УЗ:

  • оновити застосунок "Укрзалізниці";
  • відкрити його;
  • перейти у "Профіль";
  • і далі - в "Мої дані";
  • обрати "Додати статус ВПО";
  • підтвердити статус через застосунок "Дія".

Після цього переселенці зможуть:

  • користуватись спеціальними пропозиціями;
  • отримувати подвійні "обіймашки".

"Нові можливості ставатимуть доступними користувачам з усіма пристроями поступово, після оновлення застосунку", - пояснили в "Укрзалізниці.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку допомогу можуть отримати ВПО у 2025 році.

Читайте також, чи можуть переселенці знову отримати виплати після виїзду за кордон.

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