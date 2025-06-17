Допомога ВПО: чи можуть переселенці знову отримати виплати після виїзду за кордон
Переселенці які отримували допомогу на проживання, а потім виїхали за кордон, можуть розраховувати на виплати після повернення. Але для цього потрібно відповідати кільком критеріям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порядок надання допомоги ВПО.
Відповідно до чинного Порядку, допомогу можуть продовжити особам, які:
- вже отримували виплати до виїзду за кордон;
- були зняті з обліку ВПО, але повернулись і повторно зареєструвались;
- втратили житло або виїхали з територій бойових дій чи окупації;
- добровільно відмовились від допомоги або отримання було припинене.
Як роз'яснювали у Міністерстві соціальної політики, ВПО, які повернулися з-за кордону:
- повинні відповідати індивідуальним критеріям для нарахування допомоги (наприклад, бути особою з інвалідністю, отримувачем пенсії, вагітною жінкою тощо) або критеріям для виплат на сім’ю;
- до них не застосовуються обмеження пункту 8 Порядку, який передбачає скасування виплат за виїзд за кордон більш ніж на 30 днів.
У разі призупинення допомоги через виїзд за кордон або зняття з обліку як ВПО, виплати можуть бути продовжені на 6 місяців за умови повторного звернення й відповідності вимогам.
Виплати для ВПО
Нагадаємо, що внутрішні переселенці можуть отримати виплати від держави. Це допомога на проживання, вона надається щомісяця. Сума виплат становить 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.
Проте отримати таку допомогу можуть не всі ВПО. На неї можуть розраховувати лише найвразливіші категорії українців. Більше про це - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Також ми пояснювали, як українці, які вперше виїхали з небезпечних територій, можуть стати ВПО і отримати виплати.
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