Шеринг квитків та обіймашки: у додатку УЗ зʼявилися нові функції

У застосунку "Укрзалізниці" зʼявились кілька нових функцій.Тепер доступний шеринг квитків між акаунтами та можливість персоналізації акаунту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Нові можливості, які зроблять подорожі ще зручнішими та персоналізованими: Шеринг квитків між акаунтами. Тепер можна створювати профіль пасажира, для якого купуєте квиток, вказавши його ПІБ та номер телефону, на який зареєстрований акаунт. Придбаний квиток автоматично зʼявляється в акаунті пасажира, а обіймашки за подорож нараховуються йому. Система автоматично перевірить відповідність.

Тепер можна створювати профіль пасажира, для якого купуєте квиток, вказавши його ПІБ та номер телефону, на який зареєстрований акаунт. Придбаний квиток автоматично зʼявляється в акаунті пасажира, а обіймашки за подорож нараховуються йому. Система автоматично перевірить відповідність. Додаткова персоналізація. Тепер у акаунті можна вказати дату народження та стать. Це дозволить в майбутньому персоналізувати вітання у святкові та особливі дні.

Тепер у акаунті можна вказати дату народження та стать. Це дозволить в майбутньому персоналізувати вітання у святкові та особливі дні. Обіймашки за дитячі квитки. Батьки, які подорожують із дітьми, отримуватимуть обіймашки за кожен придбаний дитячий квиток. Обіймашки - внутрішня валюта програми. Навігація в програмі лояльності "Залізні друзі" Внесено зміни в програму лояльності, які значно полегшують пошук пропозицій. Тепер доступні нові категорії: Дітям;

Дозвілля;

Здоровʼя. Спеціальні підбірки: Бізнес ветеранів - пропозиції від захисників та ветеранів, які розвивають власну справу.

- пропозиції від захисників та ветеранів, які розвивають власну справу. Зроблено в Україні - підтримка брендів, що виробляють продукцію та працюють в країні. Ці зміни роблять застосунок "Укрзалізниці" ще зручнішим та орієнтованим на потреби пасажирів.