Шеринг квитків та обіймашки: у додатку УЗ зʼявилися нові функції
У застосунку "Укрзалізниці" зʼявились кілька нових функцій.Тепер доступний шеринг квитків між акаунтами та можливість персоналізації акаунту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
Нові можливості, які зроблять подорожі ще зручнішими та персоналізованими:
- Шеринг квитків між акаунтами. Тепер можна створювати профіль пасажира, для якого купуєте квиток, вказавши його ПІБ та номер телефону, на який зареєстрований акаунт. Придбаний квиток автоматично зʼявляється в акаунті пасажира, а обіймашки за подорож нараховуються йому. Система автоматично перевірить відповідність.
- Додаткова персоналізація. Тепер у акаунті можна вказати дату народження та стать. Це дозволить в майбутньому персоналізувати вітання у святкові та особливі дні.
- Обіймашки за дитячі квитки. Батьки, які подорожують із дітьми, отримуватимуть обіймашки за кожен придбаний дитячий квиток.
Обіймашки - внутрішня валюта програми.
Навігація в програмі лояльності "Залізні друзі"
Внесено зміни в програму лояльності, які значно полегшують пошук пропозицій. Тепер доступні нові категорії:
- Дітям;
- Дозвілля;
- Здоровʼя.
Спеціальні підбірки:
- Бізнес ветеранів - пропозиції від захисників та ветеранів, які розвивають власну справу.
- Зроблено в Україні - підтримка брендів, що виробляють продукцію та працюють в країні.
Ці зміни роблять застосунок "Укрзалізниці" ще зручнішим та орієнтованим на потреби пасажирів.
Нагадаємо, що перевізник пасажирів і вантажів - "Укрзалізниця" - запустив у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу. Відтепер громадяни, які планують подорож з УЗ і купують квитки на швидкісні потяги "Інтерсіті+", можуть обрати місце за чи проти напрямку руху.