ВПЛ получили эксклюзивные предложения и бонусы от "Укрзализныци": как воспользоваться

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить доступ к расширенной программе лояльности УЗ "Железные друзья", которая станет особенно полезной тем, кто регулярно пользуется железнодорожным транспортом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В УЗ рассказали, что работают над поддержкой украинцев, которые вынужденно покинули свои дома - в партнерстве с Министерством развития общин и территорий, национальным проектом "Бок о бок: Сплоченные общины" и Министерством цифровой трансформации Украины.
Учитывая это, была расширена программа лояльности "Железные друзья" - специальными предложениями для ВПЛ.
"Теперь они будут иметь доступ к эксклюзивным предложениям от партнеров железной дороги и двойным бонусам за путешествия", - подчеркнули в акционерном обществе.
Отмечается, что в очередном обновлении приложения "Укрзализныци" реализованы:
Среди первых партнеров нового раздела программы:
Уточняется, что "Укрзализныця" планирует и в дальнейшем расширять количество специальных предложений для ВПЛ и добавлять в программу новых партнеров.
Для того чтобы получить доступ к эксклюзивным предложениям, ВПЛ нужно подключить расширенную программу лояльности от УЗ:
После этого переселенцы смогут:
"Новые возможности будут становиться доступными пользователям со всеми устройствами постепенно, после обновления приложения", - объяснили в "Укрзализныце.
Напомним, ранее мы рассказывали, какую помощь могут получить ВПЛ в 2025 году.
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