RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

ВПЛ получили эксклюзивные предложения и бонусы от "Укрзализныци": как воспользоваться

"Укрзализныця" расширяет программу лояльности "Железные друзья" спецпредложениями для ВПЛ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить доступ к расширенной программе лояльности УЗ "Железные друзья", которая станет особенно полезной тем, кто регулярно пользуется железнодорожным транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

"Железные друзья" от УЗ: что меняется для ВПЛ

В УЗ рассказали, что работают над поддержкой украинцев, которые вынужденно покинули свои дома - в партнерстве с Министерством развития общин и территорий, национальным проектом "Бок о бок: Сплоченные общины" и Министерством цифровой трансформации Украины.

Учитывая это, была расширена программа лояльности "Железные друзья" - специальными предложениями для ВПЛ.

"Теперь они будут иметь доступ к эксклюзивным предложениям от партнеров железной дороги и двойным бонусам за путешествия", - подчеркнули в акционерном обществе.

Отмечается, что в очередном обновлении приложения "Укрзализныци" реализованы:

  • двойные "обнимашки" за каждое путешествие;
  • специальная категория "Для ВПО" - с доступными только внутренне перемещенным украинцам предложениями.

Среди первых партнеров нового раздела программы:

  • "Укрпочта";
  • "Аптека 9-1-1";
  • "Фокстрот";
  • медицинский центр "Мать и дитя";
  • маркетплейс для поиска лекарств и медикаментов Liki24.com;
  • интернет-магазин ROZETKA.

Уточняется, что "Укрзализныця" планирует и в дальнейшем расширять количество специальных предложений для ВПЛ и добавлять в программу новых партнеров.

Как ВПЛ подключить программу лояльности

Для того чтобы получить доступ к эксклюзивным предложениям, ВПЛ нужно подключить расширенную программу лояльности от УЗ:

  • обновить приложение "Укрзализныци";
  • открыть его;
  • перейти в "Профиль";
  • и далее - в "Мои данные";
  • выбрать "Добавить статус ВПЛ";
  • подтвердить статус через приложение "Дія".

После этого переселенцы смогут:

  • пользоваться специальными предложениями;
  • получать двойные "обнимашки".

"Новые возможности будут становиться доступными пользователям со всеми устройствами постепенно, после обновления приложения", - объяснили в "Укрзализныце.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, какую помощь могут получить ВПЛ в 2025 году.

Читайте также, могут ли переселенцы снова получить выплаты после выезда за границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяВнутренне перемещенные лицаСоветыПоездаПутешествия