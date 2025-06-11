Більше поїздів, нові маршрути й вагони: важливі зміни для пасажирів УЗ влітку

Влітку українці традиційно починають подорожувати більше у різних напрямках. Тож "Укрзалізниця" призначає низку нових пасажирських поїздів, додає вагони до вже існуючих, а також змінює й удосконалює деякі маршрути та графіки руху.

Докладніше про основні зміни для пасажирів залізниці, заплановані національним перевізником на літній сезон, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що змінюється для пасажирів УЗ влітку

Згідно з інформацією, оприлюдненою прес-службою АТ "Укрзалізниця", з початком літа спостерігається традиційне зростання попиту на залізничні подорожі.

"Тому, щоб кожен охочий міг дістатись до рідних, друзів чи омріяного відпочинку - ми доповнюємо графік руху новими призначеннями", - уточнили в акціонерному товаристві.

Так, на літній сезон 2025 року УЗ передбачила 18 пар додаткових поїздів:

частина з них - уже в графіку;

інші (11 маршрутів) - будуть призначатись окремими рішеннями, про які пасажирів повідомлять додатково.

Крім того, передбачені важливі зміни до вже знайомих українцям маршрутів - щоб зробити подорожі ще більш зручними (зокрема - для мешканців Полтавської області).

Насамкінець, зважаючи на високий попит серед пасажирів на певні напрямки, УЗ призначає додаткові причіпні вагони для деяких поїздів (йдеться, зокрема, про сполучення "Київ - Львів - Київ").

Нові поїзди УЗ на літній період (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Новий поїзд "Івано-Франківськ - Краматорськ"

Перший "літній" поїзд УЗ №228/227 сполученням "Івано-Франківськ - Краматорськ" курсуватиме через день.

Він стане одним із п'ятірки найдовших маршрутів країни (протяжністю 1358 км) та охопить 9 областей України.

Графік руху буде таким:

Івано-Франківськ: 21:52 - Краматорськ: 18:28;

Краматорськ: 19:20 - Івано-Франківськ: 16:45.

В УЗ уточнили, що він охоплює як нічне/денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, так і денне/нічне між Києвом і Краматорськом.

Нові поїзди "Київ - Дніпро"

На маршрут "Київ - Дніпро" УЗ призначає цілих два "літніх" потяги.

Перший - поїзд №220/219 "Київ - Дніпро" - курсуватиме по визначених днях тижня та підсилить денне сполучення між містами.

Графік його руху буде таким:

з Києва: 14:35 - прибуття у Дніпро: 21:26;

з Дніпра: 08:36 - прибуття в Київ: 15:19.

В "Укрзалізниці" зауважили, що він буде ідеальним для міжнародних мандрівників з Дніпра, адже у Києві можливі пересадки на міжнародні поїзди до Молдови та Польщі:

№351/352 "Київ - Кишинів";

№705/706 "Київ - Перемишль";

№67/68 "Київ - Варшава";

№19/20 "Київ - Хелм".

Другий поїзд - "Інтерсіті+" №736/735 "Київ - Дніпро" - курсуватиме по визначених днях тижня й посилить нічне сполучення між містами.

Графік його руху буде таким:

відправлення з Києва: 23:52 - прибуття у Дніпро: 05:45;

відправлення з Дніпра: 23:24 - прибуття в Київ: 05:17.

Зазначається, в Києві при цьому доступні додаткові зручні пересадки на швидкісні поїзди:

до Луцька;

до Рівного;

до Львова;

до Чернігова;

до Шостки;

до Сум.

Новий поїзд "Київ - Одеса"

Поїзд "Інтерсіті" №765/764 "Київ - Одеса" посилить морський напрямок між столицею та Південною Пальмірою.

Він курсуватиме з Києва починаючи з 27 червня, а з Одеси - з 28 червня (із періодичністю шість разів на тиждень).

Графік його руху буде таким:

Київ: 21:49 - Одеса: 05:34;

Одеса: 06:54 - Київ: 15:01.

"Особливо зручно для мешканців Чернігова та Сум: ввечері приїхали до Києва - зранку вже в Одесі", - наголосили у прес-службі УЗ.

"Подовжений" поїзд "Житомир - Одеса"

Поїзд №147/148 "Житомир - Одеса" стане подовженням маршруту поїзда №148/147 "Одеса - Київ" до поліського регіону.

В "Укрзалізниці" пояснили, що так Житомир на літній період отримає пряме залізничне сполучення:

з Черкасами;

з Одесою.

Новий поїзд "Київ-Ужгород"

Поїзд №283/284 "Київ - Ужгород" курсуватиме через день і посилить сполучення із західною частиною Закарпаття.

Графік його руху буде таким:

Київ: 15:21 - Львів: 23:34 - Ужгород: 05:20;

Ужгород: 23:13 - Львів: 05:51 - Київ: 13:12.

В УЗ зауважили, що цей поїзд буде зручним, зокрема, для пасажирів з Харкова, Полтави та Дніпра, адже в Києві можна пересісти з поїздів "Інтерсіті+" і рушити далі на Захід.

Уточнюється також, що він охоплює денне сполучення "Київ - Львів - Київ" та нічне сполучення "Львів - Ужгород - Львів".

Новий поїзд "Київ - Ясіня"

Поїзд №203/204 "Київ - Ясіня" курсуватиме через день та посилюватиме сполучення зі східною частиною Закарпаття.

Графік його руху буде таким:

Київ: 23:00 - Львів 07:28 - Ясіня: 14:17;

Ясіня: 18:05 - Львів: 00:51 - Київ: 09:18.

"Зручно для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та Слов'янська", - зауважили в УЗ і пояснили, що в Києві можна пересісти з поїздів "Інтерсіті+" і рушити далі на Захід.

Уточнюється також, що поїзд охоплює нічне сполучення "Київ - Львів - Київ" та денне сполучення "Львів - Ясіня - Львів".

Новий поїзд "Київ - Кривий Ріг"

Поїзд "Інтерсіті+" №739/740 "Київ - Кривий Ріг" посилить сполучення столиці з Кривбасом.

Графік його руху буде таким:

Київ: 13:05 - Кривий Ріг: 19:53;

Кривий Ріг: 22:37 - Київ: 05:14.

Наголошується, що пасажирам з Кривого Рогу будуть доступні зручні пересадки в Києві на:

поїзд до Хелма (Польща);

швидкісні поїзди до Луцька, Рівного та Львова.

Новий поїзд "Одеса - Вінниця"

Поїзд №208/207 "Одеса - Вінниця" поєднає південь із Поділлям.

Графік його руху буде таким:

Одеса: 08:11 - Вінниця: 14:15;

Вінниця: 15:05 - Одеса: 20:59.

"Призначатиметься в особливий період підвищеного пасажиропотоку", - зауважили в УЗ.

Інші поїзди, які можуть допризначати в окремі дати

Згідно з інформацією національного перевізника, у разі необхідності "Укрзалізниця" традиційно готова також допризначати по окремих датах такі поїзди:

№159/160 "Київ - Трускавець";

№167/168 "Львів - Одеса";

№213/214 "Київ - Ужгород";

№239/240 "Київ - Кам'янець-Подільський;

№263/264 "Київ - Одеса";

№265/266 "Київ - Одеса";

№291/292 "Київ - Львів";

№761/762 "Київ - Одеса";

№777/778 "Київ - Львів".

"Плануйте свої літні подорожі з "Укрзалізницею" уже зараз. Квитки традиційно надходять у продаж за за 20 діб до дати відправлення одночасно в застосунку УЗ, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів", - наголосили у компанії.

Публікація УЗ щодо нових поїздів на літній сезон (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як змінюються деякі знайомі пасажирам маршрути

В "Укрзалізниці" повідомили також про зміни "знайомих маршрутів", які запроваджують для того, щоб зробити подорожі зручнішими для мешканців Полтавської області:

поїзд №60/59 "Одеса - Харків" завдяки змінам у маршруті підсилить сполучення Полтави та Кременчука з Харковом і Одесою;

завдяки змінам у маршруті підсилить сполучення Полтави та Кременчука з Харковом і Одесою; поїзд №125/126 "Полтава - Мукачево" і поїзд №129/130 "Кременчук - Мукачево" завдяки змінам у маршрутах забезпечать мешканцям Полтави та Кременчука пряме сполучення з Вінницею, Жмеринкою, Хмельницьким і Тернополем.

"Слідкуйте за оновленнями - попереду ще багато новин", - зауважили в УЗ.

Інформація УЗ про зміни знайомих маршрутів (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

На які поїзди УЗ призначає додаткові причіпні вагони

Реагуючи на високий попит серед пасажирів, додаткові причіпні вагони на літній період "Укрзалізниця" призначає на напрямку "Київ - Львів - Київ".

Громадянам пояснили, що додаткові вагони будуть у складі кількох транзитних поїздів.

Йдеться про поїзд №79/80 "Січеслав" сполученням "Дніпро - Львів":

відправлення з Києва - о 06:08, прибуття до Львова - о 13:01;

відправлення зворотно зі Львова - о 14:50, прибуття до Києва - о 21:49.

Додадуть вагони також до поїзда №749/750 "Київ - Чоп":

відправлення з Києва - о 13:19, прибуття до Львова - о 19:43;

відправлення зі Львова - о 10:19, прибуття до Києва - о 16:41.

Уточнюється, що на маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1 класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе.

Усі вагони - з кондиціонуванням повітря.

"Зазначимо, що купейні вагони будуть в сидячому режимі, тобто спальний формат у причіпних вагонах категорії купе не передбачено", - наголосили в "Укрзалізниці".

"Квитки вже у продажу", - зауважили в УЗ та нагадали, на що слід звернути увагу при купівлі квитка в купейні вагони сидячого формату:

непарні місця - біля вікна;

парні - біля дверей купе.

"Подорожуйте комфортно разом з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.

Пост УЗ щодо додаткових причіпних вагонів (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)