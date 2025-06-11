Більше поїздів, нові маршрути й вагони: важливі зміни для пасажирів УЗ влітку
Влітку українці традиційно починають подорожувати більше у різних напрямках. Тож "Укрзалізниця" призначає низку нових пасажирських поїздів, додає вагони до вже існуючих, а також змінює й удосконалює деякі маршрути та графіки руху.
Докладніше про основні зміни для пасажирів залізниці, заплановані національним перевізником на літній сезон, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що змінюється для пасажирів УЗ влітку
Згідно з інформацією, оприлюдненою прес-службою АТ "Укрзалізниця", з початком літа спостерігається традиційне зростання попиту на залізничні подорожі.
"Тому, щоб кожен охочий міг дістатись до рідних, друзів чи омріяного відпочинку - ми доповнюємо графік руху новими призначеннями", - уточнили в акціонерному товаристві.
Так, на літній сезон 2025 року УЗ передбачила 18 пар додаткових поїздів:
- частина з них - уже в графіку;
- інші (11 маршрутів) - будуть призначатись окремими рішеннями, про які пасажирів повідомлять додатково.
Крім того, передбачені важливі зміни до вже знайомих українцям маршрутів - щоб зробити подорожі ще більш зручними (зокрема - для мешканців Полтавської області).
Насамкінець, зважаючи на високий попит серед пасажирів на певні напрямки, УЗ призначає додаткові причіпні вагони для деяких поїздів (йдеться, зокрема, про сполучення "Київ - Львів - Київ").
Нові поїзди УЗ на літній період (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Новий поїзд "Івано-Франківськ - Краматорськ"
Перший "літній" поїзд УЗ №228/227 сполученням "Івано-Франківськ - Краматорськ" курсуватиме через день.
Він стане одним із п'ятірки найдовших маршрутів країни (протяжністю 1358 км) та охопить 9 областей України.
Графік руху буде таким:
- Івано-Франківськ: 21:52 - Краматорськ: 18:28;
- Краматорськ: 19:20 - Івано-Франківськ: 16:45.
В УЗ уточнили, що він охоплює як нічне/денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, так і денне/нічне між Києвом і Краматорськом.
Нові поїзди "Київ - Дніпро"
На маршрут "Київ - Дніпро" УЗ призначає цілих два "літніх" потяги.
Перший - поїзд №220/219 "Київ - Дніпро" - курсуватиме по визначених днях тижня та підсилить денне сполучення між містами.
Графік його руху буде таким:
- з Києва: 14:35 - прибуття у Дніпро: 21:26;
- з Дніпра: 08:36 - прибуття в Київ: 15:19.
В "Укрзалізниці" зауважили, що він буде ідеальним для міжнародних мандрівників з Дніпра, адже у Києві можливі пересадки на міжнародні поїзди до Молдови та Польщі:
- №351/352 "Київ - Кишинів";
- №705/706 "Київ - Перемишль";
- №67/68 "Київ - Варшава";
- №19/20 "Київ - Хелм".
Другий поїзд - "Інтерсіті+" №736/735 "Київ - Дніпро" - курсуватиме по визначених днях тижня й посилить нічне сполучення між містами.
Графік його руху буде таким:
- відправлення з Києва: 23:52 - прибуття у Дніпро: 05:45;
- відправлення з Дніпра: 23:24 - прибуття в Київ: 05:17.
Зазначається, в Києві при цьому доступні додаткові зручні пересадки на швидкісні поїзди:
- до Луцька;
- до Рівного;
- до Львова;
- до Чернігова;
- до Шостки;
- до Сум.
Новий поїзд "Київ - Одеса"
Поїзд "Інтерсіті" №765/764 "Київ - Одеса" посилить морський напрямок між столицею та Південною Пальмірою.
Він курсуватиме з Києва починаючи з 27 червня, а з Одеси - з 28 червня (із періодичністю шість разів на тиждень).
Графік його руху буде таким:
- Київ: 21:49 - Одеса: 05:34;
- Одеса: 06:54 - Київ: 15:01.
"Особливо зручно для мешканців Чернігова та Сум: ввечері приїхали до Києва - зранку вже в Одесі", - наголосили у прес-службі УЗ.
"Подовжений" поїзд "Житомир - Одеса"
Поїзд №147/148 "Житомир - Одеса" стане подовженням маршруту поїзда №148/147 "Одеса - Київ" до поліського регіону.
В "Укрзалізниці" пояснили, що так Житомир на літній період отримає пряме залізничне сполучення:
- з Черкасами;
- з Одесою.
Новий поїзд "Київ-Ужгород"
Поїзд №283/284 "Київ - Ужгород" курсуватиме через день і посилить сполучення із західною частиною Закарпаття.
Графік його руху буде таким:
- Київ: 15:21 - Львів: 23:34 - Ужгород: 05:20;
- Ужгород: 23:13 - Львів: 05:51 - Київ: 13:12.
В УЗ зауважили, що цей поїзд буде зручним, зокрема, для пасажирів з Харкова, Полтави та Дніпра, адже в Києві можна пересісти з поїздів "Інтерсіті+" і рушити далі на Захід.
Уточнюється також, що він охоплює денне сполучення "Київ - Львів - Київ" та нічне сполучення "Львів - Ужгород - Львів".
Новий поїзд "Київ - Ясіня"
Поїзд №203/204 "Київ - Ясіня" курсуватиме через день та посилюватиме сполучення зі східною частиною Закарпаття.
Графік його руху буде таким:
- Київ: 23:00 - Львів 07:28 - Ясіня: 14:17;
- Ясіня: 18:05 - Львів: 00:51 - Київ: 09:18.
"Зручно для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та Слов'янська", - зауважили в УЗ і пояснили, що в Києві можна пересісти з поїздів "Інтерсіті+" і рушити далі на Захід.
Уточнюється також, що поїзд охоплює нічне сполучення "Київ - Львів - Київ" та денне сполучення "Львів - Ясіня - Львів".
Новий поїзд "Київ - Кривий Ріг"
Поїзд "Інтерсіті+" №739/740 "Київ - Кривий Ріг" посилить сполучення столиці з Кривбасом.
Графік його руху буде таким:
- Київ: 13:05 - Кривий Ріг: 19:53;
- Кривий Ріг: 22:37 - Київ: 05:14.
Наголошується, що пасажирам з Кривого Рогу будуть доступні зручні пересадки в Києві на:
- поїзд до Хелма (Польща);
- швидкісні поїзди до Луцька, Рівного та Львова.
Новий поїзд "Одеса - Вінниця"
Поїзд №208/207 "Одеса - Вінниця" поєднає південь із Поділлям.
Графік його руху буде таким:
- Одеса: 08:11 - Вінниця: 14:15;
- Вінниця: 15:05 - Одеса: 20:59.
"Призначатиметься в особливий період підвищеного пасажиропотоку", - зауважили в УЗ.
Інші поїзди, які можуть допризначати в окремі дати
Згідно з інформацією національного перевізника, у разі необхідності "Укрзалізниця" традиційно готова також допризначати по окремих датах такі поїзди:
- №159/160 "Київ - Трускавець";
- №167/168 "Львів - Одеса";
- №213/214 "Київ - Ужгород";
- №239/240 "Київ - Кам'янець-Подільський;
- №263/264 "Київ - Одеса";
- №265/266 "Київ - Одеса";
- №291/292 "Київ - Львів";
- №761/762 "Київ - Одеса";
- №777/778 "Київ - Львів".
"Плануйте свої літні подорожі з "Укрзалізницею" уже зараз. Квитки традиційно надходять у продаж за за 20 діб до дати відправлення одночасно в застосунку УЗ, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів", - наголосили у компанії.
Публікація УЗ щодо нових поїздів на літній сезон (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Як змінюються деякі знайомі пасажирам маршрути
В "Укрзалізниці" повідомили також про зміни "знайомих маршрутів", які запроваджують для того, щоб зробити подорожі зручнішими для мешканців Полтавської області:
- поїзд №60/59 "Одеса - Харків" завдяки змінам у маршруті підсилить сполучення Полтави та Кременчука з Харковом і Одесою;
- поїзд №125/126 "Полтава - Мукачево" і поїзд №129/130 "Кременчук - Мукачево" завдяки змінам у маршрутах забезпечать мешканцям Полтави та Кременчука пряме сполучення з Вінницею, Жмеринкою, Хмельницьким і Тернополем.
"Слідкуйте за оновленнями - попереду ще багато новин", - зауважили в УЗ.
Інформація УЗ про зміни знайомих маршрутів (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
На які поїзди УЗ призначає додаткові причіпні вагони
Реагуючи на високий попит серед пасажирів, додаткові причіпні вагони на літній період "Укрзалізниця" призначає на напрямку "Київ - Львів - Київ".
Громадянам пояснили, що додаткові вагони будуть у складі кількох транзитних поїздів.
Йдеться про поїзд №79/80 "Січеслав" сполученням "Дніпро - Львів":
- відправлення з Києва - о 06:08, прибуття до Львова - о 13:01;
- відправлення зворотно зі Львова - о 14:50, прибуття до Києва - о 21:49.
Додадуть вагони також до поїзда №749/750 "Київ - Чоп":
- відправлення з Києва - о 13:19, прибуття до Львова - о 19:43;
- відправлення зі Львова - о 10:19, прибуття до Києва - о 16:41.
Уточнюється, що на маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1 класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе.
Усі вагони - з кондиціонуванням повітря.
"Зазначимо, що купейні вагони будуть в сидячому режимі, тобто спальний формат у причіпних вагонах категорії купе не передбачено", - наголосили в "Укрзалізниці".
"Квитки вже у продажу", - зауважили в УЗ та нагадали, на що слід звернути увагу при купівлі квитка в купейні вагони сидячого формату:
- непарні місця - біля вікна;
- парні - біля дверей купе.
"Подорожуйте комфортно разом з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.
Пост УЗ щодо додаткових причіпних вагонів (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилось у поїздах УЗ напередодні спекотного літнього сезону та як знайти вагон з кондиціонером.
Крім того, важливу для пасажирів послугу УЗ запустила у швидкісних поїздах.
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