Яку допомогу можуть отримати ВПО у 2025 році: гайд для переселенців

Внутрішньо переміщені особи у 2025 році можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Також передбачені субсидії та інші форми підтримки.

Які сама допомога доступна для ВПО та як її отримати - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Найперший вид допомоги для внутрішніх переселенців - це матеріальна допомога на проживання. Її можуть отримати не всі переселенці, а лише найвразливіші категорії ВПО.

Головним орієнтиром для призначення виплат є дохід ВПО. Для нарахування допомоги береться до уваги сукупний дохід сім'ї, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не більше 9 444 гривень.

​З 1 березня 2024 року допомогу на проживання автоматично нараховують найбільш вразливим категоріям переселенців, які не мають змоги працювати:

пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень;

людям з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Інші сім'ї ВПО також мають право на соціальну виплату, якщо дохід родини менш ніж 9 444 гривень на людину. Але такі категорії ВПО повинні самостійно подати заяву на призначення або продовження виплат.

Сума допомоги на проживання становить:

2 тисячі гривень - на дорослого;

3 тисячі гривень - на дитину або особу з інвалідністю.

Інші види допомоги для ВПО

програма "Прихисток";

субсидія на оренду житла для ВПО;

компенсація за знищене житло.

Також переселенці можуть звернутися за психологічною підтримкою, юридичними консультаціями та соціальним супроводом.

Крім того, для ВПО діють програми для пошуку роботи, перекваліфікації та освіти.

Держава також забезпечує оздоровлення та відпочинок дітей ВПО, допоміжні засоби реабілітації. 3 усіма цими можливостями можна ознайомитись на сайті: msp.gov.ua

Довідка ВПО

Для того, щоб отримати будь-який вид допомоги, українців з категорії ВПО повинні отримати довідку переселенця.

Отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи можна як онлайн у кілька кліків у "Дії", так і офлайн за місцем проживання - у ЦНАП, органах

соціального захисту населення та виконавчих органах сільських, селищних чи міських рад.

Які документи потрібні:

﻿﻿заява про взяття на облік (з усіма заповненими полями);

﻿﻿паспорт громадянина України.

Якщо заяву подає законний представник, також потрібно надати:

﻿﻿документ, який посвідчує особу законного представника;

﻿﻿документ, який підтверджує повноваження особи як законного

представника (або родинні стосунки між дитиною і заявником);

﻿﻿свідоцтво про народження дитини.

Важливо: якщо документ втрачено - можна надати довідку з Державної міграційної служби про його відновлення, вона також буде підставою для взяття на облік.