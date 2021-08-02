Впервые на Олимпийских играх прошли соревнования по BMX-фристайлу. Золотые медали завоевали представитель Австралии и спортсменка из Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпиады-2020 .

В женских соревнованиях второе место заняла американка Ханна Робертс с результатом 96,10, третье - представительница Швейцарии Никита Дюкарроз, которая набрала 89,20 балла.

Олимпийское "серебро" в мужских соревнованиях завоевал венесуэлец Даниэль Дерс с результатом 92,05, а "бронзу" - британец Деклан Брукс, получив 90,80 балла.

Напомним, что тяжелоатлетка Деха не смогла зацепиться за медаль ОИ-2020: после рывка она была второй.

Также ранее пловец Михаил Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпийских игр-2020. Он занял второе место в заплыве на 1500 метров вольным стилем.