ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вперше на Олімпійських іграх пройшли змагання із BMX-фристайлу

Новость на русском →
Токіо, Понеділок 02 серпня 2021 03:15
Вперше на Олімпійських іграх пройшли змагання із BMX-фристайлу Фото: ВМХ-фристайл (olympics.com)
Автор: РБК-Україна

Вперше на Олімпійських іграх пройшли змагання із BMX-фристайлу. Золоті медалі здобули представник Австралії та спортсменка з Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпіади-2020.

Олімпійське "срібло" у чоловічих змаганнях виборов венесуелець Даніель Дерс з результатом 92,05, а "бронзу" - британець Деклан Брукс, отримавши 90,80 бала.

У жіночих змаганнях друге місце посіла американка Ханна Робертс з результатом 96,10, третє - представниця Швейцарії Нікіта Дюкарроз, яка набрала 89,20 бала.

Нагадаємо, що важкоатлетка Деха не змогла зачепитися за медаль ОІ-2020: після ривка вона була другою.

Також раніше плавець Михайло Романчук приніс Україні перше "срібло" Олімпійських ігор-2020. Він посів друге місце в запливі на 1500 метрів вільним стилем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020
Розклад змагань
Розклад змагань
Підсумки дня
Підсумки дня
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Дебютні види спорту
Дебютні види спорту