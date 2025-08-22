Китай стає на бік Індії у торгівельній війні з США
Посол Китаю в Нью-Делі Сюй Фейхун заявив, що Пекін "твердо стоятиме з Індією" проти тарифів США. Це сигнал нового зближення двох суперників, які ще вчора сперечалися за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Китай заявив про готовність стати на бік Індії у конфлікті з адміністрацією Дональда Трампа щодо мит на індійський експорт. Це ще один знак того, що Пекін і Нью-Делі шукають спільну мову, попри давні територіальні суперечки.
"Сполучені Штати запровадили тарифи до 50% проти Індії і навіть пригрозили новими. Китай категорично проти цього" , - наголосив посол КНР.
За його словами, Пекін "твердо стоятиме поруч з Індією для захисту багатосторонньої торговельної системи на чолі зі Світовою організацією торгівлі".
Переговори щодо кордону
Заява прозвучала на тлі візиту міністра закордонних справ Китаю Ван Ї до Індії - першої поїздки за останні три роки. Під час переговорів сторони погодилися активізувати роботу з демаркації спірного кордону, який роками залишався джерелом напруги.
Очікувана зустріч Моді та Сі Цзіньпіня
Очікується, що вже цього місяця прем’єр-міністр Нарендра Моді зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном у китайському Тяньцзіні під час саміту Шанхайської організації співробітництва. Це буде перший візит Моді до Китаю за сім років.
Критика Вашингтона
Сюй Фейхун жорстко розкритикував Вашингтон, звинувативши його у використанні мит "як інструмента шантажу для вибивання вигідних умов".
"Перед такими діями мовчати чи йти на компроміс означає лише заохочувати агресора", - заявив дипломат.
Він підкреслив, що країни Глобального Півдня уважно стежать за кроками Китаю та Індії, адже від їхнього партнерства залежить, чи зможуть держави, що розвиваються, подолати нинішні економічні труднощі.
Роль Китаю у переговорах по Україні
Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про новий пакет економічного тиску на Індію - додаткові 25% мита. Причиною стали активні торговельні контакти Делі з Москвою, попри війну в Україні.
Американський президент пояснив своє рішення тим, що Індія продовжує закуповувати російську нафту, "не зважаючи на те, що українці гинуть від російської військової машини".
Варто нагадати, що це вже другий удар по індійській економіці за останній час: перші 25% мит Вашингтон запровадив ще 1 серпня. Тож нові тарифи стали надбавкою до вже чинних обмежень.
Водночас сам указ передбачає гнучкість - Трамп залишив за собою право переглянути умови, якщо країна-адресат вживе кроків у відповідь чи покаже готовність до співпраці з США у сфері безпеки та зовнішньої політики.
На тлі таких рішень помітно активізувалося зближення Індії з Китаєм. Нагадаємо, що саме Китай Москва хотіла б бачити серед гарантів безпеки для України. Проте президент України Володимир Зеленський буквально напередодні пояснив, чому Китай не може бути включений у цей список.