Моді зустрівся з Сі Цзіньпіном в Китаї: говорили про "дружбу слона і дракона"

Прем'єр Індії Нарендра Моді зустрівся в Тяньцзіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Це перший візит індійського прем'єра в Китай за останні 7 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Asian News International (ANI).

Сі Цзіньпін, як розповідає ANI, наголосив на зустрічі з Моді, що дружба Китаю з Індією - це "правильний вибір" для обох націй.

"Китай та Індія - це дві стародавні цивілізації на Сході. Ми - дві найбільш густонаселені країни світу, а також важливі члени Глобального Півдня... Це правильний вибір для обох країн - бути друзями, які мають добросусідські та дружні зв'язки, партнерами, які сприяють успіху одне одного, і для того, щоб дракон і слон об'єдналися", - наголосив він.

Зі свого боку індійський прем'єр заявив, що співробітництво між Індією та Китаєм прокладе шлях "до добробуту всього людства".

"Ми прагнемо розвивати наші відносини на основі взаємної довіри, поваги та чутливості", - сказав Моді, який приїхав до китайського Тяньцзіня на саміт Шанхайської організації співробітництва.