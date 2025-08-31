Впервые за пять лет: Китай и Индия договорились возобновить прямые авиарейсы

Индия и Китай возобновляют прямые авиарейсы после того, как более пяти лет авиасообщение между странами не действовало. Это сигнал улучшения отношений между странами на фоне экономической неопределенности и политики президента США Дональда Трампа.

О плане восстановления прямого авиасообщения объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином. Оба лидера встретились во время первого визита Моди в Китай за семь лет - и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

Моди не предоставил подробностей относительно того, когда будут восстановлены авиарейсы. Однако это сигнал того, что дипломатические связи двух государств переживают подъем на фоне того, что тарифы США атакуют экономику двух самых населенных стран мира.

При этом еще в августе Китай и Индия по итогам переговоров министров иностранных дел договорились способствовать двусторонней торговле и инвестициям. А министр иностранных дел Китая Ван И заявил о хорошей встрече с Моди, назвав прогресс в индийско-китайских отношениях "управляемым уважением к интересам друг друга".