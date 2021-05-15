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Возобновились ракетные обстрелы центра Израиля. Сирены воздушной тревоги слышны в Тель-Авиве

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Суббота 15 мая 2021 13:54
Возобновились ракетные обстрелы центра Израиля. Сирены воздушной тревоги слышны в Тель-Авиве Фото: в Израиле обстреляли центральные города (twitter.com/paldf)
Автор: РБК-Украина

В Израиле днем 15 мая возобновились ракетные обстрелы. Сирены воздушной тревоги сработали, в частности, в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Так, по сосотянию на 13:29 сирены "Цева адом" были слышны в Холоне, Бат-Яме, Тель-Авиве, Яффо, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах.

По предварительным данным, из Газы было выпущено не менее 30 ракет.

О пострадавших и причиненном ущербе пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью по Израилю было выпущено 200 ракет. Однако часть из них упала в секторе Газа.

Напомним, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. В результате несколько человек получили ранение

Напомним, в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.

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