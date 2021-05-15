Ракета попала по лагерю для беженцев в Секторе Газа: среди погибших есть дети

Ракета разрушила дом в лагере для беженцев в Аль-Шати в Секторе Газа. В результате погибло несколько человек, среди которых есть и дети.

Об этом со ссылкой на палестинские СМИ сообщает Times of Israel.

Там в произошедшем обвиняют Военно-воздушные силы Израиля.

Сообщается также, что несколько человек оказались в ловушке под завалами дома, который был разрушен в результате авиаудара.

В сообщениях говорится, что погибли несколько детей из одной семьи. Также в Twitter распространяют фото с ребенком, который остался сиротой после атаки.

Urgent: The only Palestinian child who survived in the family in the Shati refugee camp, west of Gaza, after Israeli aircraft were completely targeted. The entire family was martyred, and this child remains alone now!!! #GazzaUnderAttack pic.twitter.com/Z4ZF4Dhb0v — MARWA (@Marwasakr33) May 15, 2021

В ЦАХАЛ никак не прокомментировали эту ситуацию, хотя ранее Израиль утверждал, что несколько случаев жертв среди гражданского населения в Газе были вызваны неудачей палестинских ракет.

Израиль также обвиняет террористические группы в запусках ракет из густонаселенных гражданских районов.