Ракета попала по лагерю для беженцев в Секторе Газа: среди погибших есть дети

Там в произошедшем обвиняют Военно-воздушные силы Израиля.

Сообщается также, что несколько человек оказались в ловушке под завалами дома, который был разрушен в результате авиаудара.

В сообщениях говорится, что погибли несколько детей из одной семьи. Также в Twitter распространяют фото с ребенком, который остался сиротой после атаки.

Urgent: The only Palestinian child who survived in the family in the Shati refugee camp, west of Gaza, after Israeli aircraft were completely targeted. The entire family was martyred, and this child remains alone now!!! #GazzaUnderAttack pic.twitter.com/Z4ZF4Dhb0v