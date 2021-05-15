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Ракета попала по лагерю для беженцев в Секторе Газа: среди погибших есть дети

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Сектор Газа, Суббота 15 мая 2021 07:20
Ракета попала по лагерю для беженцев в Секторе Газа: среди погибших есть дети Фото: ракета попала в дом в Секторе Газа (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Наталья Скороход

Ракета разрушила дом в лагере для беженцев в Аль-Шати в Секторе Газа. В результате погибло несколько человек, среди которых есть и дети.

Об этом со ссылкой на палестинские СМИ сообщает Times of Israel.

Там в произошедшем обвиняют Военно-воздушные силы Израиля.

Сообщается также, что несколько человек оказались в ловушке под завалами дома, который был разрушен в результате авиаудара.

В сообщениях говорится, что погибли несколько детей из одной семьи. Также в Twitter распространяют фото с ребенком, который остался сиротой после атаки.

В ЦАХАЛ никак не прокомментировали эту ситуацию, хотя ранее Израиль утверждал, что несколько случаев жертв среди гражданского населения в Газе были вызваны неудачей палестинских ракет.

Израиль также обвиняет террористические группы в запусках ракет из густонаселенных гражданских районов.

Напомним, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. В результате несколько человек получили ранение.

Ранее сообщалось, что 26 палестинцев погибли в результате протестов на Западном берегу.

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