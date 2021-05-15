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За ночь по Израилю из Газы выпустили 200 ракет, - ЦАХАЛ

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Суббота 15 мая 2021 10:38
За ночь по Израилю из Газы выпустили 200 ракет, - ЦАХАЛ Фото: по Израилю из Газы выпустили 200 ракет (twitter.com/Marj Alzohoor)
Автор: РБК-Украина

Прошлой ночью по Израилю было выпущено 200 ракет. Часть из них упала в секторе Газа.

Об этом пишет The Times of Israel.

Запуски ракет израильская армия фиксировала между 19:00 вчера 14 мая и до 7 утра сегодня.

Армия сообщает, что Iron Dome перехватила более 100 ракет, 30 из которых упали в Газе.

ЗРК нацелена только на ракеты, рассчитанные на поражение населенных пунктов.

Как писало РБК-Украина, в ночь с 13 на 14 мая из Газы по Израилю выпустили около 200 ракет. В то же время наземные войска Израиля стали наносить удары по Сектору Газа.

Как позже объяснили в Армии обороны Израиля, речь идет об обстрелах из наземной артиллерии, физически наземные силы на территорию Газы не заходили.

Напомним, в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.

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