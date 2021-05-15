Відновилися ракетні обстріли центру Ізраїлю. Сирени повітряної тривоги чути в Тель-Авіві

В Ізраїлі вдень 15 травня поновилися ракетні обстріли. Сирени повітряної тривоги спрацювали, зокрема, в Тель-Авіві.

Про це повідомляє Newsru.co.il .

Так, по сосотянию на 13: 29 сирени "Цева пеклом" були чутні в Холоні, Бат-Ямі, Тель-Авіві, Яффо, Рамат-Гані, Рішон ле-Ціоні та інших населених пунктах.

За попередніми даними, з Гази було випущено не менше 30 ракет.

Про постраждалих і заподіяну шкоду поки не повідомляється.