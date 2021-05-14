ХАМАС заявил о готовности прекратить обстрелы Израиля

В политическом руководстве палестинской группировке ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.

По его данным, заявление о готовности прекратить обстрелы сделал председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль. При этом он отметил, что Израиль не ответил на это предложение.

Ранее 14 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против палестинских группировок в Секторе Газа еще не завершена.