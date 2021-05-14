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ХАМАС заявил о готовности прекратить обстрелы Израиля

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Иерусалим, Пятница 14 мая 2021 20:54
ХАМАС заявил о готовности прекратить обстрелы Израиля Фото: последствия обстрелов Израиля (@withregram/Instagram)
Автор: РБК-Украина

В политическом руководстве палестинской группировке ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.

Об этом сообщило издание The Times of Israel.

По его данным, заявление о готовности прекратить обстрелы сделал председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль. При этом он отметил, что Израиль не ответил на это предложение.

Ранее 14 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против палестинских группировок в Секторе Газа еще не завершена.

Отметим, на фоне конфликта Израиля и палестинских группировок тысячи иорданцев выдвинулись к границе с палестинским Западным берегом. Они скандируют требование открыть границу.

Отметим, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Израиль за обострение конфликта с палестинскими группировками. По его словам, турецкая сторона будет поддерживать палестинских арабов, а Израиль уже якобы "перешел все границы".

Накануне стало известно, что Израиль отказался от перемирия с палестинскими группировками. Представители Египта с посреднической миссией провели переговоры с ХАМАС и Израилем, но последний отказался от услуг посредников и заявил, что намерен довести до конца свою антитеррористическую операцию.

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