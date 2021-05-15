ХАМАС заявил о начале атаки Израиля: на юге взвыли сирены

В руководстве палестинкой группировки ХАМАС заявили о начале атаки Израиля . Это ответ на столкновения израильских войск и палестинцев на западном берегу, в результате которого были ранены 10 палестинцев и десятки ранены.

После полуночи по Беэр-Шеве в Израиле было произведено несколько выстрелов. Большинство ракет, выпущенных по Беэр-Шеве, упали на открытой местности, а несколько других были перехвачены "Железным куполом".

Кроме того, сообщается, что три женщины получили легкие ранения в то время, как пытались скрыться от ракет в убежище.

Армия обороны Израиля заявляет, что продолжает наносить удары по местам запуска ракет ХАМАС, большинство из которых находятся под землей.

На юге Израиля звучат сирены, предупреждающие о ракетном нападении. Их слышно в городах Ашдод, Ашкелон, Гедера, Беэр-Шева и близлежащих небольших населенных пунктах.

Обстрел Израиля произошел после столкновений между израильскими войсками и палестинцами на части оккупированного западного берега в окрестностях Рамаллы, Наблуса и других городов. Там сотни палестинцев вышли на протесты против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме.

Отмечается, что израильские силы использовали слезоточивый газ, резиновые пули и огонь, а палестинцы бросали бомбы с зажигательной смесью и камни. В результате 10 палестинцев были застрелены солдатами, десятки были ранены.