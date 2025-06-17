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Так воюють автократії: у ОП показали відео влучання "Шахеда" у багатоповерхівку в Києві

Вівторок 17 червня 2025 08:56
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Так воюють автократії: у ОП показали відео влучання "Шахеда" у багатоповерхівку в Києві Фото: у ОП показали відео влучання "Шахеда" у багатоповерхівку в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 17 червня, атакували Київ за допомогою ракет та дронів-камікадзе, частина засобів ураження пошкодила житлові будинки. У Офісі президента показали кадри влучання "Шахеда" у багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Ось так воює Росія – вбиває цивільних у звичайних будинках, свідомо. Так воюють автократії. Зброєю з Ірану, з КНДР, ракетами із західними компонентами. Ядерна держава може просто вбивати цивільних в будинках, відмовлятися припиняти вогонь, і не отримувати необхідної реакції від цивілізованого світу. Чому? І скільки ще має загинути наших людей та дітей", - зазначив Єрмак.

Обстріл столиці вночі 17 червня

Цієї ночі війська РФ атакували ударними дронами й ракетами столицю України. Під час обстрілу наслідки фіксували на 12 локаціях, але пізніше голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про 27 локацій. Зокрема окупанти вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі.

Також під час атаки у Києві зникало світло у двох районах. За словами Кличка, це сталося внаслідок спрацювання автоматики. Також міський голова підтвердив, що під час нальоту на Київ помер громадянин США.

Більше подробиць про наслідки ударів росіян по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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