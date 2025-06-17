Так воюют автократии: в ОП показали видео попадания "Шахеда" в многоэтажку в Киеве

Войска РФ сегодня ночью, 17 июня, атаковали Киев с помощью ракет и дронов-камикадзе, часть средств поражения повредила жилые дома. В Офисе президента показали кадры попадания "Шахеда" в многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Вот так воюет Россия - убивает гражданских в обычных домах, сознательно. Так воюют автократии. Оружием из Ирана, из КНДР, ракетами с западными компонентами. Ядерная держава может просто убивать гражданских в домах, отказываться прекращать огонь, и не получать необходимой реакции от цивилизованного мира. Почему? И сколько еще должно погибнуть наших людей и детей", - отметил Ермак.

Обстрел столицы ночью 17 июня

Этой ночью войска РФ атаковали ударными дронами и ракетами столицу Украины. Во время обстрела последствия фиксировали на 12 локациях, но позже глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил о 27 локациях. В частности оккупанты ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе.

Также во время атаки в Киеве исчезал свет в двух районах. По словам Кличко, это произошло в результате срабатывания автоматики. Также городской голова подтвердил, что во время налета на Киев умер гражданин США.

Больше подробностей о последствиях ударов россиян по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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