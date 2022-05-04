Войска РФ обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненые

В Херсонской области в результате российского обстрела во вторник, 3 мая, населенных пунктов Кочубеевской общины погиб один человек, еще четыре получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление Кочубеевской сельской территориальной общины в Facebook .

"В результате вечернего обстрела территорий населенных пунктов общины получили четыре раненых лица и один человек к сожалению погиб", - говорится в публикации.

В общине добавили, что информация, насколько серьезные ранения получили жители, сейчас уточняется.

"Берегите себя и своих родных! Не пренебрегайте возможностью эвакуироваться в безопасное место!" - призвали местных жителей, и напомнили, что враг продолжает обстрелы населенных пунктов Херсонской области.