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Війська РФ обстріляли Херсонську область: є загиблий і поранені

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Херсонська область, Середа 04 травня 2022 00:37
Війська РФ обстріляли Херсонську область: є загиблий і поранені Фото: російські окупанти обстріляли територію громади в Херсонській області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

У Херсонській області в результаті російського обстрілу у вівторок, 3 травня, населених пунктів Кочубеївської громади загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення Кочубеївської сільської територіальної громади у Facebook.

"В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина нажаль загинула", - йдеться в публікації.

У громаді додали, що інформація, наскільки серйозні поранення отримали жителі, зараз уточнюється.

"Бережіть себе і своїх рідних! Не нехтуйте можливістю евакуюватися в безпечне місце!"- закликали місцевих жителів, та нагадали, що ворог продовжує обстріли населених пунктів Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що 3 травня війська РФ завдали серію ракетних ударів по Україні. Окупанти обстріляли території Львівської, Закарпатської, Вінницької, Кіровоградської, Дніпропетровської та інших областей.

Повномасштабна війна РФ проти України триває з 24 лютого. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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