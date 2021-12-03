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Война может быть поражением для всех. Турция желает быть посредником между Россией и Украиной

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 17:05
Война может быть поражением для всех. Турция желает быть посредником между Россией и Украиной Фото: спикер великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп (commons.wikimedia.org/User.Ahmettemur)
Автор: Сергей Пышкин

От возможного вторжения Российской Федерации в Украину - проигрывают все страны региона. Турция желает быть посредником в разрешении конфликта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа во время визита в Польшу.

"По нашему мнению, это было бы поражением для каждой страны, на которую будет влиять такого рода интервенция. Украина не является членом НАТО, но она на границе Альянса. С точки зрения перспективы, есть риск, что такое вмешательство, конфликт не остановится на этой границе, а распространится дальше. Тогда это навредит каждому", - заявил Шентоп.

Спикер отметил, что обострение отношений между Украиной и Россией спровоцирует очередной кризис в регионе. В то же время решить конфликт можно благодаря разговорам, взаимопониманию и переговорам.

"Поэтому мы должны не с помощью оружия и военных операций, а благодаря разговорам, взаимопониманию и переговорам садиться и решать такие потенциальные кризиса", - отметил Шентоп.

Шентоп добавил, что возможным вторжением России в Украину должны быть обеспокоены все страны, поскольку "тишина здесь не поможет". Турция, со своей стороны, желала бы стать посредником в решении вопроса.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании конфликта на Донбассе. Министр МИД Дмитрий Кулеба со своей стороны приветствовал инициативу лидера.

Между тем Российская Федерация напомнила, что для нее вступление Украины в НАТО якобы является "красной линией".

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